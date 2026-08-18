Reimond Manco contestó a la crítica de Christian Cueva, defendiendo a Paolo Guerrero: “Burro”

Reimond Manco contestó a las palabras de Christian Cuevas en su contra. Aladino defendió a Paolo Guerrero, y ahora existe un nuevo capítulo.

Un insólito cruce verbal sacudió la interna del fútbol peruano en las últimas horas y encendió las portadas deportivas. Reimond Manco salió al frente sin filtros para responder con suma dureza a Christian Cueva, quien había intentado frenar las críticas contra el atacante de Alianza Lima, Paolo Guerrero.

Publicidad

La chispa que encendió el choque nació tras las duras observaciones de Manco sobre el nivel mostrado por el ‘Depredador’ ante Sport Boys. Indignado, Cueva alzó la voz para blindar a su excompañero de selección, tildando de oportunistas a quienes cuestionan el rendimiento del experimentado goleador únicamente después de cada encuentro.

Reimond Manco respondió fuerte a Christian Cueva. (Foto: X).

La respuesta picante de Reimond Manco

Sin embargo, la réplica del ex ‘Jota Jota’ no se hizo esperar y llegó con un tono tajante durante la más reciente emisión del programa ‘Juego Cruzado’. Manco desacreditó por completo los argumentos presentados por el actual volante del cuadro rosado, calificándolos de superficiales y carentes de un análisis estrictamente futbolístico.

Publicidad

En sus declaraciones, el exfutbolista dejó en claro que la postura de ‘Cuevita’ carece de peso táctico para debatir la vigencia del atacante aliancista. A criterio de Manco, cuestionar el momento en que se emite una opinión periodística o analítica solo busca desviar la atención del rendimiento real mostrado sobre la cancha.

La dura metáfora en contra de Christian Cueva

Para graficar la disparidad del debate, Reimond Manco utilizó una dura metáfora al calificar la discusión como una “pelea de tigre con burro amarrado”. Con esta impactante expresión, el exjugador marcó una clara distancia analítica y desestimó cualquier posibilidad de engancharse en un intercambio verbal prolongado con el mediocampista.

Manco también enfatizó que la posición expresada por Cueva le provocó gracia antes que molestia, reafirmando que no gastará energías en responder a cuestionamientos sin sustento. A su juicio, discutir en esos términos resulta del todo innecesario para el debate deportivo actual.

Publicidad

El origen del cruce y la postura por Paolo Guerrero

Por su parte, la postura previa de Christian Cueva buscaba resaltar la trayectoria y el profesionalismo de Paolo Guerrero, quien se mantiene compitiendo al máximo nivel a sus 42 años. Cueva exigía que los detractores expresen sus posturas tácticas antes de los partidos y no únicamente cuando el resultado termina siendo desfavorable.

Este nuevo enfrentamiento entre Manco y Cueva suma un capítulo candente a la agenda mediática del balompié nacional. La tensión generada alrededor de la figura de Paolo Guerrero promete seguir acumulando reacciones entre exfutbolistas, analistas y la ferviente hinchada blanquiazul.

Publicidad

DATOS CLAVE