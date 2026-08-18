Felipe Chávez marcó un golazo de tiro libre en el amistoso del Bayern Múnich vs. FC Heidenheim

Felipe Chávez figura en el Bayern Múnich vs. FC Heidenheim. Anotó un tremendo golazo de tiro libre, siendo hoy noticia a nivel internacional.

El juvenil talentoso peruano, Felipe Chávez, sigue dando de qué hablar en Europa y consolidándose como una de las joyas más prometedoras de la cantera bávara. En esta oportunidad, el atacante volvió a hacerse presente en el marcador tras anotar una auténtica joya de tiro libre en la victoria por 4-2 del Bayern Múnich sobre el FC Heidenheim.

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Golazo de Felipe Chávez ante FC Heidenheim

Su remate impecable superó a la barrera rival para inflar las redes, desatando la alegría del cuerpo técnico y sus compañeros en un ajustado encuentro de preparación. Chávez continúa aprovechando al máximo cada minuto disputado con el primer equipo, demostrando una madurez futbolística impropia de su edad.

Porque fue demasiado bueno… aquí tienes el golazo de Chávez una vez más para disfrutarlo 😮‍💨⚽️🔥 pic.twitter.com/k6DoLIFaiR — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 18, 2026

La joya nacional se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema ofensivo en este periodo de pretemporada. Su técnica individual y precisión a balón parado confirman que cuenta con recursos suficientes para competir al más alto nivel en el fútbol europeo.

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Racha goleadora imparable en la pretemporada

Con este magnífico tanto ante el FC Heidenheim, el futbolista peruano registra una destacada marca de cuatro goles en lo que va de los partidos amistosos del club alemán. Su versatilidad táctica y efectividad cara al arco rival lo posicionan como uno de los juveniles más destacados del plantel.

El camino goleador de Chávez comenzó semanas atrás, cuando firmó una actuación soberbia frente al Rottach-Egern en Alemania. En aquel compromiso, el atacante se despachó con un brillante doblete que sirvió para dar los primeros destellos de su calidad en la cancha.

Posteriormente, durante la gira internacional en Asia, la promesa nacional volvió a dejar su huella goleadora al anotar ante el Jeju SK de Corea del Sur. Aquel choque sirvió para ratificar su gran capacidad de adaptación ante rivales internacionales y exigencias de alto rendimiento.

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Felipe Chávez celebrando su gol contra el Heidenheim. (Foto: X).

En el radar de la Bicolor y el proceso de Mano Menezes

El brillante presente del atacante no pasa desapercibido en la Videna, especialmente en un momento decisivo para el balompié nacional. Tras la llegada del estratega brasileño Mano Menezes a la dirección técnica de la Selección Peruana, el seguimiento a los futbolistas peruanos en el exterior se ha intensificado notablemente.

El proyecto de Menezes busca impulsar un recambio generacional ordenado con miras a consolidar a la Bicolor en los próximos años. En ese escenario, la irrupción de Felipe Chávez en un gigante europeo representa una alternativa sumamente valiosa para fortalecer la zona ofensiva del equipo de todos.

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