Se supo por qué Rodri rechazó al Real Madrid y expone a Florentino Pérez y Jose Mourinho

Rodri tiene todo listo para sumarse al Barcelona. En las últimas horas, se han conocido más detalles de su decisión de no fichar por Real Madrid.

Rodri será nuevo jugador del FC Barcelona. El anuncio oficial es cuestión de tiempo para la gran figura que tuvo la Selección de España para su título en el último Mundial 2026. Si bien todo hacía pensar que firmaría con Real Madrid, todo cambió. La postura del jugador fue clave, aunque hubo indicios desde el lado del conjunto ‘merengue’ que lo llevaron a tomar esa decisión.

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El diario Marca, en una nota titulada Los motivos de un “no” que el madridismo tardará en olvidar, reveló algunos detalles respecto a los trasfondos que llevaron a Rodri a optar por jugar en Barcelona y desechar la chance de jugar por el Real Madrid. Según la mencionada fuente, el sueño del jugador era jugar en el conjunto ‘blanco’.

¿Qué pasó entonces? Un tema de convencimiento y de fuerza de voluntad del propio Barcelona por sobre Real Madrid. Si bien Rodri fue un futbolista que “el madridismo estuvo meses pidiendo a gritos”, desde el propio club nunca lo tuvieron así de claro. Tal parece que la intención de ficharlo fue más por inercia que por una necesidad real pedida por el técnico Jose Mourinho o por la propia dirigencia.

Rodri rechazó al Real Madrid por una polémica frase en el club

De todas maneras, pese a la postura del club, hubo llamados para Rodri de parte del presidente Florentino Pérez y del Director General del club, José Ángel Sánchez. Sin embargo, no se desvivieron por el fichaje. De hecho, no hubo llamado de Jose Mourinho. Para poner en contexto, en Barcelona, el jugador recibió llamados del presidente Joan Laporta, del director Deco, del entrenador Hansi Flick y hasta de propios jugadores del club.

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Rafa Yuste, Joan Laporta, Hansi Flick y Deco, las figuras más importantes de la directiva del Barcelona (Getty Images).

En todo caso, una frase que reveló el diario Marca terminó por retumbar y explicar también esta postura de letargia del Madrid. “Duerme mucho el balón, no es lo que buscamos”, sonó. El propio medio cuestiona estas palabras, pero también lo explicó.

Según apuntó, el perfil de Rodri no terminaba de convencer a las altas esferas y al propio comando técnico, sino que se busca un futbolista “más dinámico y con más fuerza para el centro del campo”.

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Así con todo esto, Barcelona se terminó quedando con su fichaje, luego de unas arduas negociaciones con Manchester City, que recibirá 60 millones de euros fijos por su fichaje, más unos 11 millones en bonus por objetivos (sencillos de cumplir) y otros 5.5 millones (por variables más difíciles de cumplir).

Rodri dejará Manchester City (Getty Images).

El proyecto deportivo de Barcelona también pesó

El proyecto deportivo del Barcelona también sedujo a Rodri. Claro, su fútbol encaja perfectamente con el estilo que tiene el club catalán, a diferencia del Madrid. Mucho tuvo que ver la convivencia con Pep Guardiola en el Manchester City.

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Precisamente, hace algunas semanas se mencionó estos puntos como motivos en la elección del jugador por el Barça por sobre el conjunto ‘merengue’. Aunque, en detalle, los trasfondos de las negociaciones entre un equipo y el otro también revelan lo que terminó por definir su elección final.

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