Alineaciones confirmadas para Colombia vs República del Congo: jugadores clave y cambios tácticos para el partido

La Selección de Colombia se enfrenta a República del Congo en el Mundial 2026. Conoce las alineaciones del partido por el grupo K.

Por el Mundial 2026 la Selección de Colombia se enfrenta ante República del Congo en la segunda fecha del grupo K. Este juego se disputará este martes 23 de junio desde las 21:00 horas de Perú. Duelo que se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara en Zapopan.

Publicidad

Alineaciones Confirmadas

Aunque los técnicos Néstor Lorenzo y Sébastien Desabre manejan sus fichas con cautela para el duelo en Guadalajara.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

República del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau; Yoane Wissa, Cédric Bakambu

Publicidad

Figuras que tiene cada equipo

Ambos seleccionados cuentan con jugadores desequilibrantes que militan en la élite del fútbol mundial y que ya dejaron su huella en la primera fecha del torneo.

Por Colombia:

Luis Díaz: El extremo izquierdo es el motor ofensivo del equipo. En su debut frente a Uzbekistán, tuvo una actuación brillante registrando un gol y una asistencia, siendo un dolor de cabeza constante con su velocidad (alcanzando los 32.88 km/h en el primer partido).

El extremo izquierdo es el motor ofensivo del equipo. En su debut frente a Uzbekistán, tuvo una actuación brillante registrando un gol y una asistencia, siendo un dolor de cabeza constante con su velocidad (alcanzando los 32.88 km/h en el primer partido). James Rodríguez: El eterno ’10’ sigue siendo el cerebro creativo de la selección. Su visión de juego y precisión en los pases filtrados o a balón parado son vitales para conectar el mediocampo con el ataque.

El eterno ’10’ sigue siendo el cerebro creativo de la selección. Su visión de juego y precisión en los pases filtrados o a balón parado son vitales para conectar el mediocampo con el ataque. Daniel Muñoz: Un lateral con mucha vocación ofensiva, quien además ya sabe lo que es marcar en este Mundial tras anotar en el primer encuentro.

Por la República del Congo:

Yoane Wissa: El atacante fue el héroe absoluto en el debut al marcar de cabeza el histórico gol del empate frente a Portugal. Es directo, rápido en el contragolpe y muy inteligente para posicionarse en el área rival.

El atacante fue el héroe absoluto en el debut al marcar de cabeza el histórico gol del empate frente a Portugal. Es directo, rápido en el contragolpe y muy inteligente para posicionarse en el área rival. Aaron Wan-Bissaka: El lateral aporta una solidez defensiva de primer nivel. Es uno de los mejores del mundo en los duelos uno contra uno y su tarea principal será anular a Luis Díaz por la banda derecha.

El lateral aporta una solidez defensiva de primer nivel. Es uno de los mejores del mundo en los duelos uno contra uno y su tarea principal será anular a Luis Díaz por la banda derecha. Chancel Mbemba: El experimentado líder de la línea de cinco defensores. Su jerarquía es clave para mantener el orden del bloque bajo de los africanos.

Publicidad

Planteamientos tácticos

El partido presenta un choque de estilos muy marcado que promete un desarrollo táctico fascinante.

Colombia:

Néstor Lorenzo apostará nuevamente por su clásico 4-2-3-1. La intención de Colombia será dominar la posesión del balón (tuvieron un 61% ante Uzbekistán) y construir el juego con paciencia desde el doble pivote conformado por Lerma y Puerta. La clave táctica estará en utilizar la amplitud del campo con sus laterales (Muñoz y Mojica) y buscar desbordes constantes por las bandas, especialmente por el sector de Luis Díaz, para luego alimentar a Luis Suárez en el centro del área. El equipo sudamericano se caracteriza por su volumen ofensivo y presión alta para recuperar rápido tras pérdida.

República Democrática del Congo:

Sébastien Desabre repetirá la exitosa fórmula defensiva que frustró a Portugal. Utilizando un bloque bajo y un esquema de 5-3-2, los congoleños cederán la iniciativa y la posesión (tuvieron apenas el 25% en su debut) para priorizar el orden táctico, cerrando los espacios interiores y obligando a Colombia a jugar por fuera. Su plan de juego se basa en resistir físicamente, ganar los duelos divididos y explotar los espacios que deje Colombia en defensa mediante rápidas transiciones y pases largos buscando la velocidad de Wissa y Bakambu en el contragolpe.

Datos Claves

Colombia y República del Congo jugarán el 23 de junio en el Estadio Guadalajara.

jugarán el 23 de junio en el Estadio Guadalajara. Luis Díaz registró un gol y una asistencia en el partido frente a Uzbekistán.

registró un gol y una asistencia en el partido frente a Uzbekistán. Sébastien Desabre alineará un esquema de 5-3-2 para la selección de República del Congo.