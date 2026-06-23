Colombia vs. RD Congo: ¿Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026?

Hoy tendremos un partido grandioso, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026. Entérate en qué estadio jugarán los dos combinados nacionales.

El Estadio Guadalajara, conocido por su icónico diseño volcánico, es la sede elegida para el choque entre Colombia y la RD Congo. Este recinto vanguardista de Jalisco, México, se viste de gala para este compromiso de la Copa del Mundo 2026. El ambiente promete ser eléctrico en este gran epicentro deportivo.

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Este coloso representa el orgullo futbolístico de la región al ser la casa de las Chivas de Guadalajara. Para este torneo global, sus instalaciones se optimizaron con tecnología de punta para recibir a miles de aficionados internacionales. A continuación, te presentamos los detalles técnicos, curiosidades e hitos de este estadio élite.

Estadio Guadalajara recibirá el Colombia vs. RD Congo. (Foto: X).

Datos generales del Estadio Guadalajara

Ubicación: Está ubicado en el municipio de Zapopan, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México.

Inauguración: Se inauguró formalmente el 30 de julio de 2010 con un partido amistoso entre el Guadalajara y el Manchester United.

Costo de construcción inicial: Su edificación requirió una inversión inicial aproximada de 200 millones de dólares.

Capacidad: Cuenta con un aforo aproximado de entre 46,000 y 48,000 espectadores para la cita mundialista.

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Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

Su diseño icónico simula la forma de un volcán coronado por una nube. Está recubierto por una berma de pasto natural de 20,000 m² que lo integra visualmente con el paisaje verde circundante.

En términos tecnológicos, el recinto dispone de más de 800 pantallas distribuidas en sus pasillos y palcos para el disfrute de los aficionados. Con miras al torneo, se actualizó la conectividad de red y se implementó un moderno sistema de seguridad con 324 cámaras con reconocimiento facial.

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¿Qué equipos juegan en el estadio?

El estadio sirve como la casa oficial del Club Deportivo Guadalajara (las famosas “Chivas”) de la Liga MX. El recinto recibe todos los partidos de local tanto para su primer equipo masculino como para su categoría femenina.

Conciertos y eventos especiales de gran nivel

A lo largo de su historia, el recinto ha recibido a superestrellas mundiales de la música de gran impacto comercial. Entre los artistas más destacados que han llenado este escenario se encuentran Paul McCartney, Shakira, Bruno Mars, The Weeknd, Guns N’ Roses y Maroon 5.

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Eventos deportivos anteriores y rol en el Mundial 2026

En el ámbito deportivo internacional, el coloso albergó el Mundial Sub-17 en 2011. También sirvió como escenario principal para las ceremonias y competencias de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Para el Mundial 2026, su rol se centra exclusivamente en albergar partidos de la fase de grupos. El estadio fue seleccionado estratégicamente para recibir compromisos clave de la primera etapa, incluyendo encuentros de la selección nacional de México.

DATOS CLAVE

Estadio Guadalajara tiene capacidad para recibir hasta 48,000 espectadores en el torneo.

200 millones de dólares costó construir este recinto deportivo inaugurado en 2010.

Colombia y RD Congo disputarán un partido mundialista en estas modernas instalaciones.