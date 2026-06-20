Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Curazao por el Grupo E del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Conoce los horarios y canales de transmisión del partido entre ambas selecciones por la fecha 2 del Grupo E del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ecuador y Curazao se verán las caras hoy, sábado 20 de junio, por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026, en un encuentro importante para sus aspiraciones en el torneo.

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‘La Tri’ llega con la necesidad de recuperarse tras su derrota en el debut frente a Costa de Marfil, mientras que Curazao intentará reponerse luego de una dura caída por 7-1 ante Alemania.

¿Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Curazao?

El partido entre Ecuador y Curazao por la segunda jornada del Grupo E del Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con varias opciones de transmisión para los aficionados.

En Ecuador, el encuentro podrá verse a través de la señal abierta de Teleamazonas, mientras que en plataformas de pago estará disponible en DSports y Paramount+.

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¿A qué hora juega Ecuador vs Curazao?

El duelo entre ecuatorianos y curazaleños por el Grupo E del Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará a las 19:00 horas en Ecuador y Perú, lo que equivale a las 00:00 horas GMT.

Además, se han habilitado distintos horarios según cada país, para que los aficionados alrededor del mundo puedan seguir este compromiso en vivo sin perderse ningún detalle del encuentro.

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México: 18:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:00 horas

Venezuela, Chile, Bolivia: 20:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 21:00

Posibles alineaciones de ambos equipos

Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Pedro Vite, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, John Yeboah y Enner Valencia.

Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Roshon van Eijma, Armando Obispo, Sherel Floranus; Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Juninho Bacuna; Sontje Hansen, Gervane Kastaneer y Kenji Gorré.

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DATOS CLAVES

Ecuador y Curazao se enfrentan hoy, sábado 20 de junio, en el Mundial 2026.

El partido se disputará a las 19:00 horas de Ecuador, Perú y Colombia.

La transmisión en señal abierta para Ecuador estará a cargo de Teleamazonas.