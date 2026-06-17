Alineaciones confirmadas para Ghana vs Panamá por el Mundial 2026: lesionados, cambios y estrategia táctica

Ghana y Panamá tienen todo listo para su debut en la Copa del Mundo. Carlos Queiroz y Thomas Christiansen ya definieron sus titulares.

Ghana y Panamá se enfrentan en Toronto en el marco de la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026. Los combinados de Carlos Queiroz y Thomas Christiansen tienen todo definido en sus alineaciones para su estreno en la Copa del Mundo.

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La selección de Ghana logró clasificar al Mundial 2026 tras ganar el Grupo I de las Eliminatorias CAF, superando a Malí, Comoras, Madagascar, República Centroafricana y Chad. En sus amistosos previos, no tuvo buenos resultados: perdió 2-0 ante México y empató 1-1 ante Gales.

La selección de Panamá, por su parte, ganó el Grupo A en la Tercera Ronda de las Eliminatorias Concacaf dejando a Guatemala y El Salvador afuera y a Surinam en repechaje, lo que permitió su acceso directo a la Copa del Mundo. En su preparación para el certamen, disputó tres partidos: perdió 6-2 ante Brasil, le ganó 4-2 a República Dominicana y empató 1-1 ante Bosnia y Herzegovina.

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Las alineaciones confirmadas para Ghana vs Panamá

GHANA

Lawrence Ati-Zigi

Marvin Senaya

Jonas Adjetey

Jerome Opoku

Gideon Mensah

Antoine Semenyo

Ebenezer Owusu

Caleb Yirenkyi

Ernest Nuamah

Kamaldeen Sulemana

Jordan Ayew

DT: Carlos Queiroz

PANAMÁ

Orlando Mosquera

Andrés Andrade

Jiovany Ramos

José Córdoba

Amir Murillo

Carlos Harvey

Cristian Martínez

César Blackman

Édgar Bárcenas

José Luis Rodríguez

Cecilio Waterman

DT: Thomas Christiansen

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Estrategias tácticas y cambios para Ghana vs Panamá

La propuesta de Ghana, de la mano de Carlos Queiroz, va con cuatro defensores, dos volantes en el eje con dos futbolistas fuertes y con velocidad por fuera para que acompañe los dos delanteros. Sería un 4-4-2, que puede ser bastante flexible, que buscará ser fuerte por las bandas y rápido en los ataques.

Panamá, por su parte, apela a su sistema clásico de línea de tres defensores, que serán cinco cuando defiendan, acompañado por dos volantes por dentro y tres atacantes arriba. Por lo cual, sería un 3-4-3 que puede ser un 3-4-2-1 o un 5-2-3 con mucha tendencia defensiva.

Entre los nombres propios que aparecen como ausentes y no juegan desde el arranque destacan los ofensivos Iñaki Williams y Abdul Fatawu en Ghana y José Fajardo e Ismael Díaz en Panamá. Pero, la baja más sensible en el equipo de Thomas Christiansen es la de Adalberto Carrasquilla.

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