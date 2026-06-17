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Mundial 2026

Alineaciones confirmadas para Ghana vs Panamá por el Mundial 2026: lesionados, cambios y estrategia táctica

Ghana y Panamá tienen todo listo para su debut en la Copa del Mundo. Carlos Queiroz y Thomas Christiansen ya definieron sus titulares.

Antoine Semenyo y José Fajardo, figuras de Ghana y Panamá, respectivamente.
© Getty ImagesAntoine Semenyo y José Fajardo, figuras de Ghana y Panamá, respectivamente.

Ghana y Panamá se enfrentan en Toronto en el marco de la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026. Los combinados de Carlos Queiroz y Thomas Christiansen tienen todo definido en sus alineaciones para su estreno en la Copa del Mundo.

La selección de Ghana logró clasificar al Mundial 2026 tras ganar el Grupo I de las Eliminatorias CAF, superando a Malí, Comoras, Madagascar, República Centroafricana y Chad. En sus amistosos previos, no tuvo buenos resultados: perdió 2-0 ante México y empató 1-1 ante Gales.

La selección de Panamá, por su parte, ganó el Grupo A en la Tercera Ronda de las Eliminatorias Concacaf dejando a Guatemala y El Salvador afuera y a Surinam en repechaje, lo que permitió su acceso directo a la Copa del Mundo. En su preparación para el certamen, disputó tres partidos: perdió 6-2 ante Brasil, le ganó 4-2 a República Dominicana y empató 1-1 ante Bosnia y Herzegovina.

Las alineaciones confirmadas para Ghana vs Panamá

GHANA

  • Lawrence Ati-Zigi
  • Marvin Senaya
  • Jonas Adjetey
  • Jerome Opoku
  • Gideon Mensah
  • Antoine Semenyo
  • Ebenezer Owusu
  • Caleb Yirenkyi
  • Ernest Nuamah
  • Kamaldeen Sulemana
  • Jordan Ayew
  • DT: Carlos Queiroz
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PANAMÁ

  • Orlando Mosquera
  • Andrés Andrade
  • Jiovany Ramos
  • José Córdoba
  • Amir Murillo
  • Carlos Harvey
  • Cristian Martínez
  • César Blackman
  • Édgar Bárcenas
  • José Luis Rodríguez
  • Cecilio Waterman
  • DT: Thomas Christiansen

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Estrategias tácticas y cambios para Ghana vs Panamá

La propuesta de Ghana, de la mano de Carlos Queiroz, va con cuatro defensores, dos volantes en el eje con dos futbolistas fuertes y con velocidad por fuera para que acompañe los dos delanteros. Sería un 4-4-2, que puede ser bastante flexible, que buscará ser fuerte por las bandas y rápido en los ataques.

Panamá, por su parte, apela a su sistema clásico de línea de tres defensores, que serán cinco cuando defiendan, acompañado por dos volantes por dentro y tres atacantes arriba. Por lo cual, sería un 3-4-3 que puede ser un 3-4-2-1 o un 5-2-3 con mucha tendencia defensiva.

Entre los nombres propios que aparecen como ausentes y no juegan desde el arranque destacan los ofensivos Iñaki Williams y Abdul Fatawu en Ghana y José Fajardo e Ismael Díaz en Panamá. Pero, la baja más sensible en el equipo de Thomas Christiansen es la de Adalberto Carrasquilla.

DATOS CLAVE

  • Ghana y Panamá debutan en Toronto por el Grupo L del Mundial 2026.
  • El DT Carlos Queiroz lidera a Ghana, clasificada como líder del Grupo I de CAF.
  • El DT Thomas Christiansen dirige a Panamá, que clasificó directo en la Concacaf.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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