Dónde ver EN VIVO Ghana vs Panamá, por la Fase de Grupos del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La Selección de Ghana se enfrenta a Panamá en la primera fecha del Mundial 2026. Conoce los detalles del partidazo.

En el final de la fecha número uno del Mundial 2026 se vienen todavía un par de debuts más. La Selección de Ghana hará presente por primera vez en esta edición lo mismo que Panamá. Partidazo por el grupo L de esta competencia internacional.

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Por el lado de Ghana disputará su quinto Mundial. Lo más lejos que hasta el momento ha llegado es a los cuartos de final en Sudáfrica 2010. En este partido se dio la recordada mano de Luis Suárez para evitar un gol en los minutos finales. Terminando por permitirle a los de Uruguay mantener el empate y definir el partido en los penales.

Selección de Ghana (Foto: Getty).

Mientras tanto la Selección de Panamá es bastante novata en los mundiales. Tan solo ha clasificado a dos ediciones y la primera fue Rusia 2018. En aquella oportunidad acabó eliminada en la fase de grupos, siendo Felipe Baloy el héroe del equipo anotando el primer gol de los centroamericanos en una Copa del Mundo.

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¿Dónde ver el Ghana vs Panamá por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por el grupo L del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezeula: DirecTV Sports, DGO, Inter.

¿A qué hora juega Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre Ghana vs. Panamá acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

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Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 19:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00 horas

México: 17:00 horas

Datos Claves