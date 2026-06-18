Alineaciones confirmadas para República Checa vs Sudáfrica: formaciones, cambios de último momento y análisis táctico

Ambos equipos se miden por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Revisa cómo saldrán al campo de juego.

Tras igualar ante Corea del Sur en su debut en el Mundial 2026, República Checa afronta un duelo clave frente a Sudáfrica, selección que llega tras caer ante México en la primera fecha.

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Ambos equipos se medirán hoy, jueves 18 de junio, en el Estadio Atlanta con la necesidad de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Grupo A y acercarse a la clasificación directa a la siguiente fase del importante certamen internacional.

Alineación confirmada de República Checa

La selección checa confía en que Patrik Schick marque la diferencia para conseguir su primer triunfo en el torneo. El atacante llega al Mundial 2026 respaldado por una destacada campaña con Bayer Leverkusen, en la que registró 22 goles en 42 encuentros oficiales durante la temporada pasada.

Teniendo en cuenta ello, este sería el once con el que arrancaría: Kovar; Hranac, Holes, Krejci; Coufal, Darida, Sojka, Cerv; Hlozek, Sadilek; Schick.

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Alineación confirmada de Sudáfrica

El conjunto africano llegará a este encuentro con bajas importantes en su plantilla. Sphephelo Sithole y Themba Zwane no estarán disponibles tras haber visto la tarjeta roja en la caída por 2-0 frente a México en la primera jornada, por lo que deberán cumplir una fecha de suspensión.

En ese sentido, así saldrían al campo de juego: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Maseko; Rayners.

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¿Dónde ver EN VIVO República Checa vs Sudáfrica?

La transmisión del encuentro entre República Checa y Sudáfrica estará a cargo de DSports para toda Sudamérica. Además, los aficionados podrán seguir el partido de manera online a través de DGO, plataforma de streaming que ofrecerá la cobertura completa de este compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026.

DATOS CLAVES

República Checa y Sudáfrica se enfrentan hoy, jueves 18 de junio, en el Mundial 2026.

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El delantero Patrik Schick liderará la alineación titular de la selección de República Checa.