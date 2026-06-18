República Checa vs Sudáfrica: Dónde ver EN VIVO en canales de TV y streaming online por el Mundial 2026

Conoce dónde ver EN VIVO el partido del Mundial 2026: República Checa vs Sudáfrica. Los canales de TV y streaming online que lo transmitirán.

La segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos presenta un duelo de vida o muerte. República Checa y Sudáfrica miden fuerzas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con la obligación de sumar tras haber tropezado en sus respectivos debuts.

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El conjunto europeo llega golpeado tras caer 2-1 frente a Corea del Sur en un encuentro donde no lograron sostener la ventaja inicial. Por su parte, los ‘Bafana Bafana’ sufrieron una dura derrota por 2-0 ante México, por lo que necesitan corregir el rumbo táctico de forma urgente si quieren mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

República Checa vs Sudáfrica juegan la jornada de hoy. (Foto: X).

Horarios oficiales del República Checa vs Sudáfrica

México: 10:00 AM

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 AM

Estados Unidos (ET): 12:00 PM

Argentina, Chile y Uruguay: 1:00 PM

España: 6:00 PM

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Canales de TV para ver República Checa vs Sudáfrica

Estados Unidos: FOX Network (inglés) y Telemundo (español).

España: La 1 de TVE y M+ Liga de Campeones.

Sudamérica (Argentina, Perú, Colombia): TyC Sports, DSports (DirecTV) y canales locales oficiales autorizados por FIFA.

Reino Unido: BBC One.

Plataformas de streaming online

Estados Unidos: FuboTV, DirecTV Stream, Peacock Premium, Sling Blue y la app de FOX Sports.

España: RTVE Play y DAZN España.

Sudamérica: DGO (DirecTV GO) y TyC Sports Play.

Reino Unido: BBC iPlayer.

Alineaciones probables para el partido

La selección de la República Checa saltaría al campo con un esquema táctico de 3-4-2-1 liderado por el guardameta Matěj Kovář bajo los tres palos. La zaga defensiva estaría conformada por Jan Chaloupek, Robin Hranáč y Ladislav Krejčí, mientras que el ataque estará comandado por el delantero Patrik Schick, respaldado por el capitán Tomáš Souček en la zona medular.

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Por su parte, el combinado de Sudáfrica apostaría por una formación ofensiva de 4-3-3 bajo la dirección del guardameta y figura Ronwen Williams. La línea defensiva contaría con Khuliso Mudau y Aubrey Modiba por las bandas, dejando el frente de ataque a la velocidad de Oswin Appollis, Lyle Foster y Relebohile Mofokeng.

DATOS CLAVE

Mercedes-Benz Stadium albergará el partido entre República Checa y Sudáfrica.

Patrik Schick comandará el ataque de la selección de República Checa.

FOX Network y Telemundo transmitirán el partido en los Estados Unidos.