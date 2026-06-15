Alineaciones confirmadas para Uruguay vs Arabia Saudita, Mundial 2026: lesiones y cambios de último minuto

Conoce las alineaciones del Uruguay vs Arabia Saudita por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026. ¿Debutará la Celeste con un triunfo?

Uruguay pone en marcha hoy, lunes 15 de junio, su camino en el Mundial 2026 con un exigente duelo frente a Arabia Saudita por la primera jornada del Grupo H.

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La selección dirigida por Marcelo Bielsa llega al certamen con altas expectativas tras su destacado rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas y buscará arrancar con tres puntos que le permitan dar un paso importante hacia la clasificación a los octavos de final.

Alineación confirmada de Uruguay

Uruguay afronta este estreno mundialista con un plantel que combina jugadores de amplia trayectoria internacional y jóvenes promesas que vienen destacando en el fútbol europeo. Bajo la conducción de Marcelo Bielsa, la ‘Celeste’ se caracteriza por su intensidad, dinamismo y propuesta ofensiva, factores que la convierten en una de las selecciones más interesantes de observar durante la fase de grupos.

Gran parte de las expectativas están puestas en el frente de ataque del combinado ‘charrúa’, con Darwin Núñez como principal arma ofensiva. El delantero liderará un ataque respaldado por la calidad de Federico Valverde y Manuel Ugarte en el mediocampo, dos futbolistas clave por su despliegue, capacidad de recuperación y aporte en la generación de juego.

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Así arrancará Uruguay ante Arabia: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

Alineación confirmada de Arabia Saudita

Por su lado, Arabia Saudita afronta una nueva participación mundialista con la ilusión de dar pelea en el Grupo H y volver a sorprender en la máxima cita del fútbol. El cuadro asiático ha mostrado una notable evolución en los últimos años y apuesta por su solidez táctica, orden defensivo y juego colectivo para competir de igual a igual ante selecciones con mayor recorrido internacional.

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El conjunto saudí conserva buena parte del grupo que ha venido representando al país en los últimos torneos internacionales. Su principal fortaleza radica en la velocidad de sus atacantes y la capacidad para salir rápido al contragolpe, armas que intentará aprovechar ante una selección uruguaya que suele asumir el protagonismo y dejar espacios en campo rival.

Este será el once de Arabia ante Uruguay: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Mohamed Kanno, Salman Al-Faraj; Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan, Abdulrahman Ghareeb; Saleh Al-Shehri.

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DATOS CLAVES

Uruguay y Arabia Saudita debutan hoy, lunes 15 de junio, en el Mundial 2026.

El delantero Darwin Núñez liderará el ataque de la selección dirigida por Marcelo Bielsa.

El mediocampo de Uruguay contará con la presencia de Federico Valverde y Manuel Ugarte.