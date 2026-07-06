Alineaciones confirmadas Portugal vs. España por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Portugal vs. España es el plato fuerte para hoy en el Mundial 2026. Mira aquí cómo son las alineaciones confirmadas para este enfrentamiento.

El clásico ibérico ya tiene a sus protagonistas listos para el pitazo inicial. Portugal y España se juegan el boleto a la siguiente ronda en un duelo de alta tensión donde los entrenadores no se guardaron absolutamente nada.

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Roberto Martínez y Luis de la Fuente han movido sus fichas estratégicas de última hora. Las pizarras tácticas están listas y estos son los veintidós futbolistas elegidos para saltar al terreno de juego dentro del presente Mundial 2026.

Gran partido por el Mundial 2026: Portugal vs. España. (Foto: X).

Alineaciones de Portugal y España por el Mundial 2026

El once confirmado de Portugal

La selección lusa sale con su máximo poderío ofensivo disponible y un mediocampo diseñado para retener la posesión del balón. Cristiano Ronaldo lidera el ataque en busca de seguir haciendo historia en la justa mundialista.

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Portero: Diogo Costa

Defensas: João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes

Delanteros: Pedro Neto, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo

El once confirmado de España

Luis de la Fuente solventó las dudas en la ofensiva y sale con un esquema agresivo que busca presionar alto desde el primer minuto. La gran novedad pasa por las bandas, donde el dinamismo será la clave para romper el bloque defensivo rival.

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri Hernández, Pedri, Dani Olmo

Delanteros: Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal

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Estilos de Portugal y España para hoy

Roberto Martínez busca dominar el mediocampo apostando por la experiencia y el talento de Bruno Fernandes en la creación. La ofensiva lusa mantendrá su peligrosidad con la velocidad por las bandas y el instinto goleador en el área.

Por su parte, Luis de la Fuente confía plenamente en el juego de posesión y la juventud de sus extremos. El mediocampo español buscará imponer el ritmo del partido desde el primer minuto para desgastar la defensa rival.

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Las claves del banquillo y las ausencias notables

La principal novedad en la previa es la suplencia de Nico Williams, quien no inicia el compromiso debido a las molestias físicas que venía arrastrando en los últimos días. El extremo esperará su oportunidad en el banquillo junto a revulsivos como Yéremy Pino.

Por el lado portugués, la apuesta por Renato Veiga en la zaga central se consolida de manera definitiva. El cuerpo técnico luso confía en su solidez para frenar el gran momento goleador que atraviesa Mikel Oyarzabal.

DATOS CLAVE

Cristiano Ronaldo: lidera el ataque titular confirmado de la selección de Portugal.

Nico Williams: inicia como suplente en España debido a molestias físicas recientes.

Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal: comandan la ofensiva titular confirmada de España.