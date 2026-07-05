Partidos del Mundial 2026 MAÑANA lunes 6 de julio: quiénes juegan, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este lunes 6 de julio con dos nuevos partidos. Primero, España y Portugal se enfrentan en el Estadio Dallas y, luego, es el turno de la selección anfitriona, Estados Unidos, que enfrenta a Bélgica en Seattle.
Cristiano Ronaldo se enfrenta a Lamine Yamal y compañía, es decir que se enfrentan dos selecciones candidatas al título en el primer turno de este lunes. A su término, el combinado de ‘Las Barras y las Estrellas’ tiene un buen examen ante los ‘Diablos Rojos belgas’.
PARTIDOS PARA ESTE LUNES 6 DE JULIO DEL MUNDIAL 2026: HORARIOS Y TV
PORTUGAL VS ESPAÑA
AT&T Stadium (Arlington, Texas, Estados Unidos)
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TV, Disney+.
- Argentina: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN.
- Paraguay: 16:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Chilevisión, Disney+.
- Uruguay: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Canal 5, Disney+.
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido).
- México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium.
- Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.
- España: 21:00 | DAZN España, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1
Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.
Después de romperla en el Mundial 2026, Vozinha recibió propuesta de dos equipos de Sudamérica
ESTADOS UNIDOS VS BÉLGICA
Lumen Field (Seattle, Washington, Estados Unidos)
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Argentina: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports.
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Paraguay: 21:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.
- Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Uruguay: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas.
- México: 18:00 horas | ViX Premium.
- Estados Unidos: 20:00 (ET) / 17:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo.
- España: 02:00 (martes 7 de julio) | DAZN España, DAZN Mundial, Movistar+