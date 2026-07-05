Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026 MAÑANA lunes 6 de julio: quiénes juegan, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Se juegan dos nuevos partidos de los octavos de final en la Copa del Mundo. España y Portugal protagonizan el duelo más atractivo y Estados Unidos y Bélgica le siguen.

Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne y Christian Pulisic juegan este lunes 6 de julio.
© IA GeminiLamine Yamal, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne y Christian Pulisic juegan este lunes 6 de julio.

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este lunes 6 de julio con dos nuevos partidos. Primero, España y Portugal se enfrentan en el Estadio Dallas y, luego, es el turno de la selección anfitriona, Estados Unidos, que enfrenta a Bélgica en Seattle.

Cristiano Ronaldo se enfrenta a Lamine Yamal y compañía, es decir que se enfrentan dos selecciones candidatas al título en el primer turno de este lunes. A su término, el combinado de ‘Las Barras y las Estrellas’ tiene un buen examen ante los ‘Diablos Rojos belgas’.

+ Seguinos en

PARTIDOS PARA ESTE LUNES 6 DE JULIO DEL MUNDIAL 2026: HORARIOS Y TV

PORTUGAL VS ESPAÑA

AT&T Stadium (Arlington, Texas, Estados Unidos)

  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TV, Disney+.
  • Argentina: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN.
  • Paraguay: 16:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Chilevisión, Disney+.
  • Uruguay: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Canal 5, Disney+.
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido).
  • México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium.
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.
  • España: 21:00 | DAZN España, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

Ver también

Después de romperla en el Mundial 2026, Vozinha recibió propuesta de dos equipos de Sudamérica

ESTADOS UNIDOS VS BÉLGICA

Lumen Field (Seattle, Washington, Estados Unidos)

  • Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
  • Argentina: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports.
  • Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
  • Paraguay: 21:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.
  • Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
  • Uruguay: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
  • Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas.
  • México: 18:00 horas | ViX Premium.
  • Estados Unidos: 20:00 (ET) / 17:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo.
  • España: 02:00 (martes 7 de julio) | DAZN España, DAZN Mundial, Movistar+
Hugo Avalos
Hugo Avalos
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones