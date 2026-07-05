Partidos del Mundial 2026 MAÑANA lunes 6 de julio: quiénes juegan, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Se juegan dos nuevos partidos de los octavos de final en la Copa del Mundo. España y Portugal protagonizan el duelo más atractivo y Estados Unidos y Bélgica le siguen.

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este lunes 6 de julio con dos nuevos partidos. Primero, España y Portugal se enfrentan en el Estadio Dallas y, luego, es el turno de la selección anfitriona, Estados Unidos, que enfrenta a Bélgica en Seattle.

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Cristiano Ronaldo se enfrenta a Lamine Yamal y compañía, es decir que se enfrentan dos selecciones candidatas al título en el primer turno de este lunes. A su término, el combinado de ‘Las Barras y las Estrellas’ tiene un buen examen ante los ‘Diablos Rojos belgas’.

PARTIDOS PARA ESTE LUNES 6 DE JULIO DEL MUNDIAL 2026: HORARIOS Y TV

PORTUGAL VS ESPAÑA

AT&T Stadium (Arlington, Texas, Estados Unidos)

Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TV, Disney+.

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TV, Disney+. Argentina: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN.

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN. Paraguay: 16:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.

16:00 horas | GEN, Trece, Unicanal. Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Chilevisión, Disney+.

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Chilevisión, Disney+. Uruguay: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Canal 5, Disney+.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Canal 5, Disney+. Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido).

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido). México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium.

13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.

15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes. España: 21:00 | DAZN España, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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ESTADOS UNIDOS VS BÉLGICA

Lumen Field (Seattle, Washington, Estados Unidos)