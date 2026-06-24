Alineaciones confirmadas Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026: jugadores clave y cambios tácticos

La Selección de Sudáfrica se enfrenta a Corea del Sur en el Mundial 2026. Así forman los equipos en este partidazo.

El Mundial 2026 nos trae un choque de estilos fascinante. Sudáfrica y Corea del Sur miden fuerzas en un partido donde la disciplina táctica africana intentará contrarrestar el dinamismo y la técnica del conjunto asiático. Con los onces titulares ya confirmados, nos metemos de lleno en la pizarra para desglosar lo que veremos en el terreno de juego.

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Alineaciones Confirmadas

A continuación, los 22 protagonistas que saltarán al campo, revelando posturas tácticas muy diferentes desde el pitido inicial:

Alineación de Sudáfrica: R. Williams; . Mudau, I. Okon, M. Mbokazi, A. Modiba; T. Mbatha, Y. Sithole, T. Maseko, R. Mofokeng, O. Appollis; E. Makgopa

Alineación de Corea del Sur: S.G. Kim; L. Gi-Hyuk, M.J. Kim, H.B. Lee; T.S. Lee, I.B. Hwang, S.H. Paik, Y.W. Seol, H.C. Hwang, I. Lee; H.G. Oh

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Análisis de los Onces y Sistemas Tácticos

El bloque sólido de Sudáfrica (4-2-3-1)

El combinado sudafricano, fiel a su estilo reciente, apuesta por un 4-2-3-1 muy equilibrado. La clave de este sistema está en su doble pivote conformado por Mbatha y Sithole, quienes tendrán la misión de cortar los circuitos de pase por el centro del campo y proteger a su línea de cuatro defensores.

En fase ofensiva, Sudáfrica buscará ser directa. Con Mofokeng actuando como el enganche creativo (el “10” clásico), la intención será activar rápidamente la velocidad de Maseko y Appollis por las bandas. Arriba, Makgopa funcionará como el hombre objetivo para fijar a los centrales surcoreanos, aguantar el balón de espaldas y permitir la llegada de la segunda línea.

El dinamismo interior de Corea del Sur (3-4-2-1)

Corea del Sur presenta una propuesta mucho más atrevida y flexible con su 3-4-2-1. Al jugar con tres centrales puros liderados por el imponente M.J. Kim, el equipo asiático libera a sus carrileros (T.S. Lee y Y.W. Seol) para que den amplitud constante al campo, convirtiendo el esquema en un 3-2-5 cuando atacan o replegándose a un 5-4-1 cuando defienden.

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El verdadero peligro de este sistema radica en la zona de tres cuartos. Al tener a I.B. Hwang y S.H. Paik controlando la base de la jugada, los mediapuntas H.C. Hwang y K.I. Lee tienen libertad total para flotar a las espaldas de los pivotes sudafricanos. Buscarán asociarse rápido por el carril central para filtrar balones al delantero H.G. Oh.

Las Figuras del Partido

Para que estos sistemas funcionen, ambos equipos dependerán de la inspiración de sus piezas clave:

Por Sudáfrica:

Ronwen Williams (1): El guardameta y capitán no solo es un especialista atajando penales, sino que es un líder vocal y un seguro de vida bajo los tres palos. Si Corea domina la posesión, sus reflejos mantendrán vivo a su equipo.

El guardameta y capitán no solo es un especialista atajando penales, sino que es un líder vocal y un seguro de vida bajo los tres palos. Si Corea domina la posesión, sus reflejos mantendrán vivo a su equipo. Relebohile Mofokeng (10): El cerebro creativo. Todo el talento y la chispa en la transición ofensiva pasarán por sus botas. Si él logra encontrar espacios a la espalda de los mediocentros coreanos, Sudáfrica hará daño.

Por Corea del Sur:

Kim Min-jae (4 – M.J. Kim): El “Monstruo”. El central es el jefe absoluto de la zaga de tres. Su agresividad en los anticipos, su velocidad para corregir a campo abierto y su excelente salida de balón son fundamentales para el sistema asiático.

El “Monstruo”. El central es el jefe absoluto de la zaga de tres. Su agresividad en los anticipos, su velocidad para corregir a campo abierto y su excelente salida de balón son fundamentales para el sistema asiático. Lee Kang-in (19 – K.I. Lee): La magia zurda del equipo. Partiendo desde la mediapunta derecha pero con libertad para interiorizarse, su capacidad para regatear en espacios reducidos, su visión de juego y su letal golpeo a balón parado serán el principal dolor de cabeza para la defensa africana.

La magia zurda del equipo. Partiendo desde la mediapunta derecha pero con libertad para interiorizarse, su capacidad para regatear en espacios reducidos, su visión de juego y su letal golpeo a balón parado serán el principal dolor de cabeza para la defensa africana. Hwang Hee-chan (11 – H.C. Hwang): Aportará la potencia, la aceleración y el colmillo necesario para pisar el área desde la segunda línea. Su asociación con Lee Kang-in promete desarmar cualquier cerrojo.