Alineaciones confirmadas Japón vs Suecia por el Mundial 2026: jugadores clave, cambios y análisis tácticos

Japón y Suecia se ven las caras este jueves 25 de junio en el partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo F del Mundial 2026. Los entrenadores Hajime Moriyasu y Graham Potter tienen todo definido para este encuentro, que define su futuro en este certamen.
La selección de Japón afronta este partido en el segundo lugar del Grupo F tras su empate ante Países Bajos y la goleada ante Túnez. Ahora, va en busca del primer lugar (a la espera de lo que ocurra con los neerlandeses) para tener un duelo favorable en dieciseisavos de final.
Crunch time. ⏳#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
El combinado de Suecia, por su parte, necesita ganar para no quedar en el tercer lugar y esperando un milagro para clasificar a la próxima ronda. En todo caso, con un empate, puede tener un mejor panorama, mientras que con la victoria superará a su rival.
Alineaciones confirmadas para Japón vs Suecia
JAPÓN
- Zion Suzuki
- Yukinari Sugawara
- Kou Itakura
- Ayumu Seko
- Hiroki Itō
- Ritsu Dōan
- Ao Tanaka
- Daizen Maeda
- Daichi Kamada
- Keito Nakamura
- Ayase Ueda
- DT: Hajime Moriyasu
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SUECIA
- Jacob Widell Zetterström
- Alexander Bernhardsson
- Gustaf Lagerbielke
- Isak Hien
- Victor Lindelöf
- Gabriel Gudmundsson
- Anthony Elanga
- Yasin Ayari
- Elliot Stroud
- Viktor Gyökeres
- Alexander Isak
- DT: Graham Potter
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Cambios y análisis táctico de Japón vs Suecia
Tanto Japón como Suecia meten algunos cambios para este partido. En el seleccionado asiático hay cambios de intérpretes, pero no de idea, mientras que en Suecia hay otra disposición también, luego de la derrota contundente a manos de Países Bajos.
Los japoneses meten varios cambios, ya sabiendo que está prácticamente clasificado a 16avos de final. Aún así, algunos nombres se sostienen como Ritsu Doan, Ao Tanaka, Daichi Kamada y Ayase Ueda, entre otros.
Los suecos, por su parte, contarán con Anthony Elanga, quien tuvo un buen ingreso ante Países Bajos. Por los jugadores y los cambios, se viene un partido de juego directo por parte del combinado de Graham Potter, por lo que los ‘Samurái Azules’ tendrán el dominio del balón.
DATOS CLAVE
- Japón y Suecia juegan el 25 de junio por el Grupo F del Mundial.
- Graham Potter incluye a Anthony Elanga como titular en la alineación de Suecia.
- Japón está segundo tras empatar con Países Bajos y golear a Túnez.