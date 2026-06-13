Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026 tras el Brasil 1-1 Marruecos

La Selección de Brasil se enfrentó a Marruecos por el Mundial 2026. Así quedó la tabla de posiciones del grupo C.

Arrancó el Mundial 2026 y uno de los grupos que muchos querían ver. En este caso abrieron el telón en el grupo C la Selección de Brasil y Marruecos en simplemente un partidazo digno de una eliminatoria. Con dos cuadros que demostraron que tienen hambre de gloria en este certamen.

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El partido inició con una supremacía del cuadro africano, que terminó festejando el primero de la contienda. Ismael Saibari sorprendió a la defensa brasileña con su velocidad, quedando mano a mano con Alisson que no pudo hacer nada ante una definición de sombrero.

¡MARRUECOS SORPRENDE Y ABRE EL MARCADOR ANTE BRASIL!



Ismael Saibari metió un gran pase filtrado y la picó en el mano a mano con Alisson para darle el 1-0 al conjunto africano. pic.twitter.com/4XSTrzxwD4 — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

No obstante, a los 32 minutos llegaría el empate con una tremenda definición de Vinicius Júnior. El jugador del Real Madrid entró al área, amagó con un enganche y soltó un fuerte remate que se incrustó en las redes del golero Bono.

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¡BRASIL SE DESPERTÓ Y EMPATÓ EL PARTIDO CON UN GOLAZO!



Vinicius aprovechó el único espacio que le dejó Marruecos en el área grande y sacó un potente derechazo al ángulo para el 1-1. pic.twitter.com/CSKx7Ve5sI — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Por su lado, la Selección de Haití se medirá ante Escocia este sábado 13 de junio desde las 20:00 horas de Perú.

Así se mueve la tabla de posiciones del grupo C

Por el momento el grupo C se va moviendo de la siguiente forma tras disputarse la primera fecha de este certamen.

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# Equipo PJ PG PE PP DIF PTS 1 Brasil 1 0 1 0 0 1 2 Marruecos 1 0 1 0 0 1 3 Escocia – – – – – – 4 Haití – – – – – –

¿Cuándo se jugará la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026?

La segunda fecha del grupo C del Mundial 2026 se disputará el día viernes 19 de junio. Estos son los horarios de cada uno de los partidos que se desarrollarán ese día.

Segunda Fecha del Mundial 2026:

Escocia vs. Marruecos | 17:00 horas | Estadio de Boston

Brasil vs. Haití | 19:30 horas | Estadio de Philadelphia

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