Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026 tras el Brasil 1-1 Marruecos

Arrancó el Mundial 2026 y uno de los grupos que muchos querían ver. En este caso abrieron el telón en el grupo C la Selección de Brasil y Marruecos en simplemente un partidazo digno de una eliminatoria. Con dos cuadros que demostraron que tienen hambre de gloria en este certamen.
El partido inició con una supremacía del cuadro africano, que terminó festejando el primero de la contienda. Ismael Saibari sorprendió a la defensa brasileña con su velocidad, quedando mano a mano con Alisson que no pudo hacer nada ante una definición de sombrero.
¡MARRUECOS SORPRENDE Y ABRE EL MARCADOR ANTE BRASIL!— DSPORTS (@DSports) June 13, 2026
Ismael Saibari metió un gran pase filtrado y la picó en el mano a mano con Alisson para darle el 1-0 al conjunto africano. pic.twitter.com/4XSTrzxwD4
No obstante, a los 32 minutos llegaría el empate con una tremenda definición de Vinicius Júnior. El jugador del Real Madrid entró al área, amagó con un enganche y soltó un fuerte remate que se incrustó en las redes del golero Bono.
¡BRASIL SE DESPERTÓ Y EMPATÓ EL PARTIDO CON UN GOLAZO!— DSPORTS (@DSports) June 13, 2026
Vinicius aprovechó el único espacio que le dejó Marruecos en el área grande y sacó un potente derechazo al ángulo para el 1-1. pic.twitter.com/CSKx7Ve5sI
Por su lado, la Selección de Haití se medirá ante Escocia este sábado 13 de junio desde las 20:00 horas de Perú.
Así se mueve la tabla de posiciones del grupo C
Por el momento el grupo C se va moviendo de la siguiente forma tras disputarse la primera fecha de este certamen.
Cómo va Brasil vs Marruecos EN VIVO: cronología, goles y dónde ver por TV y streaming online por el Mundial 2026
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|PTS
|1
|Brasil
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|Marruecos
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|Escocia
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4
|Haití
|–
|–
|–
|–
|–
|–
¿Cuándo se jugará la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026?
La segunda fecha del grupo C del Mundial 2026 se disputará el día viernes 19 de junio. Estos son los horarios de cada uno de los partidos que se desarrollarán ese día.
Segunda Fecha del Mundial 2026:
- Escocia vs. Marruecos | 17:00 horas | Estadio de Boston
- Brasil vs. Haití | 19:30 horas | Estadio de Philadelphia
Datos Claves
- Vinicius Júnior anotó el gol del empate 1-1 entre Brasil y Marruecos.
- Haití vs. Escocia juegan este sábado 13 de junio a las 20:00 horas.
- El 19 de junio se disputará la segunda fecha del Grupo C.