Con Adrián Ugarriza de ‘9’: el once titular que alista Mano Menezes para enfrentar a Haití en Miami

Perú enfrentará a Haití en Miami en el marco de la fecha FIFA de junio, así que Mano Menezes mandaría a la cancha un equipo titular inédito. Veamos todos los detalles.

La Selección Peruana se alista para disputar nuevos amistosos en el proceso liderado técnicamente por Mano Menezes. En la fecha FIFA de junio, la cual por cierto será la última antes de que inicie el Mundial 2026, el equipo de todos enfrentará a Haití en la ciudad de Miami y de acuerdo a los últimos entrenamientos es que ya se pudo ir conociendo cuál será la alineación titular.

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Fuente: La Bicolor.

Siendo un banco de pruebas el que viene atravesando la Selección Peruana en este periodo futbolístico con miras al proceso mundialista del 2030, la actual convocatoria es el fiel reflejo de que distintos jugadores desean ganar minutos por primera vez en el actual plantel, así que en base a ello es que el equipo titular sería bastante renovado y solo con algunos referentes de experiencia.

De acuerdo a una reciente información del periodista Carlos Panez del programa ‘Exitosa Deportes‘, hemos podido conocer que el delantero titular será Adrián Ugarriza ante la lesión y desconvocatoria de Álex Valera. Entre los más experimentados estarán Pedro Gallese y Yoshimar Yotún, quienes junto a André Carrillo son los únicos disputaron el Mundial 2018 que se jugó en Rusia.

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En resumen, el equipo titular de la Selección Peruana que ensayó Mano Menezes para enfrentar a Haití en Miami iría de la siguiente manera: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Concha; Maxloren Castro, Jairo Vélez y Adrián Ugarriza. Dicho esto, jugadores como Marco Huamán, Adrián Quiroz y Bassco Soyer serán suplentes.

🔵 #ExitosaDeportes ⚽⚽ | El periodista Carlos Panez soltó el once que mandaría Mano Menzes ante Haití en el amistoso de este viernes. La ‘blanquirroja’ iría con Pedro Gallese, Oliver Sonne, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Concha,… pic.twitter.com/XHyivbQUP6 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 3, 2026

Día y hora de los próximos partidos amistosos de la Selección Peruana

La Selección Peruana enfrentará a Haití el viernes 5 de junio a las 19:00 horas en el NU Stadium de Miami en Estados Unidos y el lunes 8 de junio a las 21:00 horas se jugará ante España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en México. Sin duda alguna, serán pruebas muy importantes para el equipo de Mano Menezes, así que de todas formas se espera un rendimiento óptimo por parte de los jugadores.

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Si bien hemos podido ver una convocatoria bastante renovada en cuanto a jugadores con experiencia y ausencias que hasta ahora son poco entendibles, tal y como es el caso de Renato Tapia que hasta ahora no ha sido llamado por Mano Menezes en este año 2026, la Bicolor siempre despierta el interés de los hinchas y por ello es que los amistosos ante Haití y España generan buena expectativa.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Adrián Ugarriza será el delantero titular de la Selección Peruana ante Haití.

será el delantero titular de la ante Haití. Viernes 5 de junio a las 19:00 horas jugará Perú contra Haití en Miami.

a las 19:00 horas jugará contra en Miami. Mano Menezes ensayó una alineación titular renovada con la presencia de Pedro Gallese.