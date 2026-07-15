Así reaccionó IShowSpeed a los goles y la remontada de Argentina ante Inglaterra

Speed estuvo en la cancha, viviendo la remontada de Argentina vs. Inglaterra. El influencer anti Messi, reaccionó de esta manera, los tantos.

El Estadio Mercedes-Benz de Atlanta no solo fue el escenario de una semifinal histórica, sino también el set de grabación del show más viral del planeta. En el palco de prensa, rodeado de cámaras, IShowSpeed se preparaba para otra noche de absoluto caos en internet. El streamer, fanático acérrimo de Cristiano Ronaldo, tenía un objetivo muy claro: ver caer a Lionel Messi y a la Selección Argentina en vivo.

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Con la camiseta de Inglaterra puesta por pura provocación, Speed gritaba en su transmisión que los británicos arruinarían el sueño del capitán argentino. Cada toque de balón de Messi era recibido con abucheos teatrales del influencer, quien insistía en que CR7 seguía siendo el “GOAT” indiscutido de este deporte.

🚨| BREAKING: SPEED STARTS EATING BEANS AS ENGLAND SCORES THE OPENING GOAL AGAINST ARGENTINA 🤯🤯😭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/vLtf5TtUxr — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 15, 2026

La locura del primer gol y el show viral

Cuando Anthony Gordon anotó el 1-0 para Inglaterra al minuto 55, la locura se desató por completo en el stream. Speed se quitó la camiseta inglesa, empezó a ladrar frente a la cámara y celebró de manera bizarra comiendo frijoles directo de la lata. En ese momento, el creador de contenido sintió que el torneo de Messi estaba terminado, convirtiéndose de inmediato en la máxima tendencia mundial.

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El silencio ante la magia de Lionel Messi

Sin embargo, subestimar a Lionel Messi en una Copa del Mundo siempre es un grave error de cálculo para el algoritmo. Bajo la conducción del ’10’ histórico, que empezó a mover los hilos del mediocampo con genialidad, Argentina reaccionó a tiempo. El empate de Enzo Fernández al minuto 85 congeló la sonrisa del norteamericano en plena transmisión en vivo.

La estocada final llegó en el tiempo de descuento, cuando Lautaro Martínez conectó un cabezazo letal al minuto 92 para firmar el 2-1 definitivo. Las cámaras captaron el rostro desencajado de Speed, quien pasó del frenesí absoluto a un silencio sepulcral al ver a Messi celebrar con el puño en alto la clasificación a la gran final.

Tendencia mundial y la burla de las redes

La caída de Inglaterra y la reacción de Speed se convirtieron de inmediato en el tema más comentado en las plataformas digitales. Los hinchas argentinos inundaron el chat del streamer con memes de Messi y recordatorios de que su fanatismo por Cristiano Ronaldo no pudo evitar otra remontada épica. Una vez más, el fútbol real demostró que los imperios de internet se rinden ante la magia de los más grandes.

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🚨🇦🇷🇺🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | LLORALO MUFA DE MIERDA: Así reaccionó Speed al segundo gol de Argentina contra Inglaterra. pic.twitter.com/XkBHJ549nw — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 15, 2026

"Speed"



Porque se vio decepcionado al ver que mufó a otro equipo en la Copa del Mundo, haciendo que Inglaterra perdiera contra Argentina. https://t.co/BjfsHvlkSJ pic.twitter.com/NMKu0hnXEA — Tendencias Stream (@TndenciaStream) July 15, 2026

"Speed"



Porque se le vio triste al ver que Argentina le ganó a Inglaterra. pic.twitter.com/tCcYdZc2Ni — Tendencias Stream (@TndenciaStream) July 15, 2026

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