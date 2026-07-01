Así va la tabla de goleadores de Mundial 2026 tras el doblete de Harry Kane en 16avos de final

El Mundial 2026 está siendo para los delanteros, que no dejan de anotar y Harry Kane demuestra su grandeza frente al arco.

El Mundial 2026 viene siendo uno de los más importantes para los goleadores top que no dejan escapar ni un solo gol. Por eso la pelea por la bota de oro parece que será una de las más peleadas a lo largo de este certamen.

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¿Cómo va la lista de goleadores del Mundial 2026?

La lucha por la bota de oro viene siendo muy peleada y cada vez se suman más delanteros a por el primer lugar. Esta vez Harry Kane se pone muy cerca de los líderes de goleo.

Lionel Messi con un partido menos y Kylian Mbappé todavía se mantienen en lo más alto de la tabla. No obstante, ya tienen varios competidores que todavía siguen en carrera y que podría en cualquier momento quitarles ese primer puesto que comparten.

Lista de goleadores del Mundial 2026:

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Harry Kane en un año increíble

Por parte del delantero inglés ha tenido un tremendo año tanto a nivel de Selecciones como con el Bayern Múnich en Alemania. Demostrando que es un jugador que prácticamente vive festejando goles en sus partidos. Por lo que generalmente termina siendo un gran salvador frente al arco.

En la temporada ha hecho con el cuadro ‘Bávaro’ un total de 61 goles en 51 partidos disputados. Estamos hablando que hizo más de 1 gol por cada encuentro en el que estuvo presente. Una suma realmente impresionante que deja en claro que es todo un ‘Killer’.

Sin mencionar que con su selección consiguió la suma de 11 tantos más. Esto deja hasta el momento 72 goles en lo que va esta campaña 2025/26. Ahora jugará contra México en donde podría seguir alargando su gran racha.

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