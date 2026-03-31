Bolivia vs. Irak EN VIVO Y GRATIS por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 Vía DSports y DGO: minuto a minuto

Bolivia e Irak disputan el último cupo al Mundial 2026 y a continuación no te puedes perder el minuto a minuto de este gran partido en Monterrey.

Llegó el gran día para Bolivia e Irak. Así es, ambas selecciones se verán las caras en el Estadio BBVA de Monterrey para luchar por un boleto al Mundial 2026. Las emociones están a flor de piel y en el campo de juego se determinará quién realmente merece inscribir su nombre en la máxima fiesta del fútbol, así que a continuación no te pierdas ningún detalle de este encuentro.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido, Bolivia venció 2-1 a Suriman el pasado jueves 26 de marzo y dejó buenas sensaciones de reacción al ir perdiendo en el inicio. Por otro lado, Irak no disputó ninguna llave previa ya que por clasificación FIFA esperó tranquilamente al ganador de la ronda anteriormente expuesta. Es así que hoy tendremos al último clasificado al Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Irak por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

21:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

22:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

23:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

00:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

05:00 | España (01/04)

¿Dónde ver Bolivia vs. Irak por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?