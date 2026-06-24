Bosnia y Herzegovina vs Qatar: alineaciones confirmadas y formación táctica para el Mundial 2026

Sergej Barbarez y Julen Lopetegui se juegan el todo por el todo en busca de una chance de clasificación. Así van Bosnia y Herzegovina y Qatar para este partido.

Las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrenan HOY miércoles 24 de junio por la tercera jornada del Grupo C del Mundial 2026. Los entrenadores Sergej Barbarez y Julen Lopetegui, respectivamente, tienen todo preparado en sus alineaciones para este encuentro. Deben buscar sí o sí la victoria para tener chances de clasificación a los dieciseisavos de final.

Publicidad

Bosnia no tiene margen de error y se juega la última chance para ser, al menos, mejor tercero en este Grupo C del Mundial 2026. Viene de empatar en el debut 1-1 ante Canadá, pero de perder 4-1 ante Suiza. Por lo cual, tiene que ganar y por un buen margen de goles para tener una buena diferencia de gol.

How things stand heading into the final group stage matchday. 🔢#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Qatar, por su parte, también necesita de un buen triunfo y por muchos goles. Si bien debutó con un empate 1-1 ante Suiza, viene de perder 6-0 ante Canadá. Por lo cual, se juega a todo o nada en este partido su chance de clasificación a la próxima ronda.

Publicidad

Alineaciones confirmadas para Bosnia y Herzegovina vs Qatar

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Nikola Vasilj

Arjan Malic

Nikola Katic

Stjepan Radeljic

Sead Kolasinac

Esmir Bajraktarevic

Ivan Basic

Ivan Sunjic

Kerim Alajbegovic

Edin Dzeko

Ermedin Demirovic

DT: Sergej Barbarez

QATAR

Mahmoud Abunada

Issa Laye

Jassem Gaber

Boualem Khoukhi

Pedro Miguel

Karim Boudiaf

Ahmed Fathi

Sultan Al Brake

Edmilson Junior

Hassan Al Haydos

Akram Afif

DT: Julen Lopetegui

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

Publicidad

Cambios y análisis táctico para Bosnia y Herzegovina vs Qatar

Ambas selecciones deben cambiar para dejar atrás sus estrepitosas derrotas en la jornada anterior. Bosnia y Herzegovina apuesta a un sistema con dos torres arriba para ganarlo por arriba, mientras que Qatar cuida sus espaldas, pero espera tener el balón para poder ganar en juego.

Edin Dzeko y Ermedin Demirovic se mantienen en el ataque, pero ahora están acompañados por dos extremos por fuera que buscarán abastecerlos a centros como son Esmir Bajraktarevic y Kerim Alajbegovic. Stjepan Radeljic se mete en el once por el expulsado Tarik Muharemovic.

Los qataríes, sin poder contar con los suspendidos Assim Madibo ni Homam El Amin, mete más peso en defensa y espera poder tener el control con los ingresos de Ahmed Fathi y, sobre todo, el capitán Hassan Al Haydos.

Publicidad

DATOS CLAVE