Bosnia y Herzegovina vs Qatar: alineaciones confirmadas y formación táctica para el Mundial 2026

Las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrenan HOY miércoles 24 de junio por la tercera jornada del Grupo C del Mundial 2026. Los entrenadores Sergej Barbarez y Julen Lopetegui, respectivamente, tienen todo preparado en sus alineaciones para este encuentro. Deben buscar sí o sí la victoria para tener chances de clasificación a los dieciseisavos de final.
Bosnia no tiene margen de error y se juega la última chance para ser, al menos, mejor tercero en este Grupo C del Mundial 2026. Viene de empatar en el debut 1-1 ante Canadá, pero de perder 4-1 ante Suiza. Por lo cual, tiene que ganar y por un buen margen de goles para tener una buena diferencia de gol.
How things stand heading into the final group stage matchday. 🔢#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
Qatar, por su parte, también necesita de un buen triunfo y por muchos goles. Si bien debutó con un empate 1-1 ante Suiza, viene de perder 6-0 ante Canadá. Por lo cual, se juega a todo o nada en este partido su chance de clasificación a la próxima ronda.
Alineaciones confirmadas para Bosnia y Herzegovina vs Qatar
BOSNIA Y HERZEGOVINA
- Nikola Vasilj
- Arjan Malic
- Nikola Katic
- Stjepan Radeljic
- Sead Kolasinac
- Esmir Bajraktarevic
- Ivan Basic
- Ivan Sunjic
- Kerim Alajbegovic
- Edin Dzeko
- Ermedin Demirovic
- DT: Sergej Barbarez
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QATAR
- Mahmoud Abunada
- Issa Laye
- Jassem Gaber
- Boualem Khoukhi
- Pedro Miguel
- Karim Boudiaf
- Ahmed Fathi
- Sultan Al Brake
- Edmilson Junior
- Hassan Al Haydos
- Akram Afif
- DT: Julen Lopetegui
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Cambios y análisis táctico para Bosnia y Herzegovina vs Qatar
Ambas selecciones deben cambiar para dejar atrás sus estrepitosas derrotas en la jornada anterior. Bosnia y Herzegovina apuesta a un sistema con dos torres arriba para ganarlo por arriba, mientras que Qatar cuida sus espaldas, pero espera tener el balón para poder ganar en juego.
Edin Dzeko y Ermedin Demirovic se mantienen en el ataque, pero ahora están acompañados por dos extremos por fuera que buscarán abastecerlos a centros como son Esmir Bajraktarevic y Kerim Alajbegovic. Stjepan Radeljic se mete en el once por el expulsado Tarik Muharemovic.
Los qataríes, sin poder contar con los suspendidos Assim Madibo ni Homam El Amin, mete más peso en defensa y espera poder tener el control con los ingresos de Ahmed Fathi y, sobre todo, el capitán Hassan Al Haydos.
DATOS CLAVE
- 24 de junio de 2026: Bosnia y Qatar juegan por el Grupo C del Mundial.
- Resultados previos: Bosnia llega de perder 4-1 ante Suiza y Qatar 6-0 contra Canadá.
- Edin Dzeko: Lidera el ataque titular de Bosnia junto a Ermedin Demirovic.