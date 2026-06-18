Alineaciones confirmadas para Canadá vs Qatar, Mundial 2026: formación táctica y cambios definidos

Ambos equipos buscará sumar de a tres en lo que será su segunda aparición en el certamen. Conoce cómo saldrán al campo.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este jueves con partidos que pueden empezar a definir a los primeros clasificados a los octavos de final.

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Uno de ellos será el duelo entre Canadá y Qatar, programado para las 17:00 horas de Perú en el Toronto Stadium, donde los locales buscarán conseguir su primera victoria tras igualar ante Bosnia y Herzegovina en su debut.

Alineación de Canadá

Así saldrá al campo de juego Canadá para medir fuerzas con Qatar: Dayne St. Clair; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Liam Millar; Jonathan David; Cyle Larin.

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Alineación de Qatar

Por su parte, Qatar arrancará acciones con el siguiente once: Mahmud; Ayoub Al Oui, Ró-Ró, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Issa; Edmílson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Qatar dio la sorpresa en su estreno mundialista al rescatar un empate ante Suiza cuando el partido parecía perdido. Un autogol de Miro Muheim en los minutos finales permitió a la selección asiática igualar el marcador y sumar su primer punto en una Copa del Mundo, un resultado histórico en apenas su segunda participación en el torneo.

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En tanto, Canadá está viviendo un momento histórico al disputar el primer Mundial organizado en su territorio. En su estreno logró sumar su primera unidad en una Copa del Mundo tras empatar frente a Bosnia y Herzegovina. El conjunto europeo se adelantó con un tanto de Jovo Lukić, pero Cyle Larin apareció en la recta final del encuentro para decretar la igualdad y darle al combinado canadiense un punto valioso ante su afición.

Así va la tabla de posiciones del Grupo B

El Grupo B se presenta como uno de los más parejos del Mundial 2026. Tras la primera fecha, las cuatro selecciones quedaron igualadas con un punto luego de que ambos encuentros terminaran en empate, por lo que la segunda jornada podría empezar a marcar diferencias en la lucha por la clasificación.

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DATOS CLAVES

El Toronto Stadium albergará el partido entre Canadá y Qatar a las 17:00 de Perú.

El delantero Cyle Larin anotó el gol del empate histórico para Canadá ante Bosnia.

Las cuatro selecciones del Grupo B están empatadas con un punto tras la primera fecha.