Dónde ver EN VIVO Qatar vs Suiza por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Este sábado 13 de junio, Qatar y Suiza se estrenarán en el Mundial 2026 en un encuentro que ha despertado gran expectativa entre los aficionados. El torneo recién comienza y pondrá frente a frente a dos selecciones con realidades futbolísticas, recorridos internacionales y propuestas de juego muy diferentes.

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¿Dónde ver EN VIVO Qatar vs Suiza?

En Perú, el compromiso entre Qatar y Suiza, programado en el Levi’s Stadium, será transmitido por DSports y también estará disponible vía streaming a través de DGO. De esta manera, los hinchas podrán seguir todas las incidencias del encuentro desde televisión o dispositivos digitales.

Los aficionados en Qatar podrán seguir el encuentro mediante beIN Sports y la plataforma de streaming TOD, disponible para dispositivos móviles y computadoras. En tanto, en Suiza, la cobertura estará a cargo de M6 y BEIN1, opciones que permitirán ver el partido tanto por señal abierta como por televisión de pago.

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Asimismo, Bolavip Perú realizará una cobertura especial con la previa del partido, reacciones de los protagonistas y todos los detalles del emocionante encuentro.

¿A qué hora juega Qatar vs Suiza?

El partido tiene previsto iniciar a las 14:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Qatar se jugará desde las 21:00 horas, mientras que en Suiza está programado para las 22:00 horas.

En el resto de Sudamérica, el encuentro arrancará a las 15:00 horas en Chile, Bolivia y Venezuela, mientras que en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 16:00 horas. En Estados Unidos (Washington) y Canadá (Ottawa), el inicio también está previsto para las 15:00 horas.

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Posibles alineaciones de ambos equipos

Qatar : Barsham; Khoukhi, Laye, Mendes; Miguel, Fathy, Hatem, Al-Brake; Al-Haydos, Alaaeldin, Afif.

: Barsham; Khoukhi, Laye, Mendes; Miguel, Fathy, Hatem, Al-Brake; Al-Haydos, Alaaeldin, Afif. Suiza: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji; Manzambi, Zakaria, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas.

DATOS CLAVES

Qatar y Suiza debutarán hoy, sábado 13 de junio, en el Mundial 2026.

El partido se disputará en las instalaciones del Levi’s Stadium.

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