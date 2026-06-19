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Mundial 2026

Brasil vs Haití EN VIVO y GRATIS por el Mundial 2026: donde ver por TV y streaming online y previa

Brasil y Haití le dan continuidad al Grupo C con su partido en Filadelfia. Sigue las acciones de este vital partido para la selección de Carlo Ancelotti.

Brasil y Haití se enfrentan por el Mundial 2026.
© Gemini IABrasil y Haití se enfrentan por el Mundial 2026.

Las selecciones de Brasil y Haití se enfrentan HOY viernes 19 de junio en el partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026. El escenario para este duelo es el Lincoln Financial Field, Estadio Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos. El encuentro comienza a las 19:30 horas de Lima, Perú y se puede ver EN VIVO por DSports, DGO y Paramount+.

Brasil quiere su primera victoria en esta Copa del Mundo para dar un paso importante rumbo a la clasificación a 16avos de final. Viene de empatar ante Marruecos en un duro y tenso partido. En tanto, Haití también quiere su estreno ganador, ya que perdió ante Escocia en su presentación.

Para este encuentro, Carlo Ancelotti sigue sin poder contar con Neymar Júnior por una lesión muscular de grado II en la región del gemelo. Es la principal baja de la ‘Verdeamarela’, que mete cambios con respecto a su primer encuentro. En el combinado del Caribe también hay modificaciones.

¡Nueva jornada mundialista!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Brasil y Haití por la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026!

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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