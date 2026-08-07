No es Enzo Fernández: el primer fichaje del Manchester City ante la inminente salida de Rodri

Manchester City está en negociaciones avanzadas con un mediocentro justo cuando Rodri está cerca de irse al Barcelona. Conoce detalles y cifras.

Rodri se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado de fichajes en Europa. Mientras FC Barcelona negocia para quedarse con su llegada, dejando atrás el interés del Real Madrid, hay una realidad con el jugador: su intención de dejar Manchester City. A partir de esto, en los ‘Citizens’ ya hay negociaciones avanzadas por un mediocentro, que viene de ser figura en el Mundial 2026.

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Se trata de Ayyoub Bouaddi, quien viene de ser una de las revelaciones de la Copa del Mundo jugando para Marruecos. Actualmente, su ficha pertenece al Lille de Francia, pero todo hace pensar que se convertirá en nuevo futbolista del Manchester City en las próximas horas.

Según el periodista Fabrizio Romano, las negociaciones entre clubes están entrando en la parte final, mientras que el acuerdo entre City y el jugador está en curso. De acuerdo a Jack Gaughan, se habla de un posible acuerdo entre las instituciones por poco más de 80 millones de libras esterlinas (poco más de 93 millones de euros).

Ayyoub Bouaddi, cerca de Manchester City (X @FabrizioRomano).

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Con este inminente acuerdo, Bouaddi sería el primer fichaje del conjunto del Etihad para empezar a olvidar a Rodrigo Hernández. De todas maneras, se especula con que el club busque un futbolista experimentado para suplir su posición.

Ayyoub Bouaddi, del Lille y Marruecos al Manchester City

Bouaddi tiene sólo 18 años, pero ya lleva tres temporadas en el primer equipo del Lille. De hecho, debutó con sólo 16 años en el primer equipo de este club francés. Por lo cual, a pesar de su juventud tiene experiencia y viene también de ser un futbolista de gran presencia en el Mundial 2026.

La particularidad con este volante es que integró las juveniles de Francia, pero decidió representar a Marruecos a principios de este 2026. Su decisión claramente ha sido un acierto, ya que se ha dado a conocer al mundo con su buen trabajo en la Copa del Mundo.

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Ayyoub Bouaddi, enfrentando al Aston Villa con Lille (Getty Images).

Ahora dará el salto a uno de los equipos de mayores ambiciones en Inglaterra. Si bien ya terminó la etapa de Pep Guardiola, de la mano de Enzo Maresca espera ganarse un lugar en el once.

¿Habrá reemplazo para Rodri en Manchester City?

Si bien todavía no hay acuerdo total entre Rodri, Barcelona y Manchester City, parece ser cuestión de tiempo para que esto sea una realidad. Mientras tanto, la incógnita surge sobre qué hará el conjunto inglés ante la salida de su máxima figura.

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El periodista Gianluca Di Marzio aseguró que Enzo Fernández sería el gran sueño de los ‘Citizens’ como reemplazo del español. Cabe recordar que Maresca conoce al argentino por haberlo dirigido en el Chelsea. No obstante, fuentes inglesas no han dado nombres propios como potenciales fichajes, sino que han destacado que la intención del club es contratar a un jugador “experimentado” para ocupar su lugar.

Por eso, Bouaddi no sería “el” jugador que reemplace a Rodri, sino que sería un complemento para el mediocampo, que ya tuvo la llegada de Elliot Anderson. Ahora, se busca un volante central que pueda ser líder y tenga la experiencia necesaria para liderar una zona del campo joven.

DATOS CLAVE

93 millones de euros pagaría el Manchester City por el mediocentro Ayyoub Bouaddi .

pagaría el Manchester City por el mediocentro . FC Barcelona negocia el fichaje de Rodri , quien pretende abandonar el Manchester City.

negocia el fichaje de , quien pretende abandonar el Manchester City. Enzo Fernández es el candidato de Enzo Maresca para reforzar el mediocampo inglés.