Cody Gakpo anunció el fallecimiento de su hijo en pleno Mundial 2026, pero seguirá con Países Bajos

Noa van der Bij, pareja de Cody Gakpo, comunicó el fallecimiento del bebé que estaban esperando en el embarazo.

El Mundial 2026 se pone de luto después que se conociera el sensible fallecimiento del bebé que espera el jugador Cody Gakpo junto a su pareja Noa van der Bij. Un duro golpe que recibió el jugador en plena competición, pero que no lo deja sin la ilusión de seguir adelante y rendirle un homenaje dentro de la cancha.

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“Con nuestros corazones rotos, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias por el amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Por siempre te amamos. Por siempre nuestro hijo”, fue el comunicado que publicó la pareja del futbolista en las redes sociales.

Cody Gakpo con la Selección de Países Bajos (Foto: Getty).

Por parte de la Federación de Países Bajos manifestaron lo siguiente: “Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Le apoyamos en todo lo que podemos”.

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Por otro lado, el entrenador Ronald Koeman dio a conocer que el jugador decidió quedarse pese a esta lamentable noticia. “Fue una noticia muy triste la que recibimos. La que recibieron Cody, su esposa y su familia. Hicimos todo lo posible por apoyarlo. Aquí le dimos la libertad durante los primeros días de salir del hotel y estar con su familia. Creo que lo manejó muy bien. Nunca dijo: ‘Quiero volver’ o ‘Quiero estar con mi familia’. Tomó esa decisión por sí mismo y a su manera, y eso demuestra madurez”, expuso el DT.

¿Contra quién juega Países Bajo los 16avos de final del Mundial 2026?

La Selección de Países Bajos disputará los 16avos de final frente a la Selección de Marruecos. Este partido se definirá este lunes 29 de junio desde las 20:00 horas de Perú en el Estadio Monterrey en Guadalupe.

El equipo que logre avanzar la llave tendrá que medirse frente a Canadá. Juego que se disputará el día sábado 4 de julio desde las 12:00 horas de Perú en el Estadio Houston en Estados Unidos.

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