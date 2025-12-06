Calendario de Bolivia en el Mundial 2026: los partidos que jugaría con días, horarios y sedes definidas

La Selección de Bolivia sueña con el Mundial 2026. Todavía no tiene su lugar asegurado, ya que es una de las seis selecciones que sueña con una de las dos plazas del Repechaje Intercontinental, que se jugará en marzo de 2026. Mientras tanto, ‘La Verde’ tomó nota de todo lo acontecido en el sorteo y el calendario dado a conocer por la FIFA.

Publicidad

Publicidad

Bolivia está en el Repechaje Intercontinental 2 donde, primero, debe jugar ante Surinam y, de ganar, enfrentará en la final a Irak. Si llega a ganar ambos encuentros, estará en una Copa del Mundo tras 32 años (1994 fue la última también en Estados Unidos). Por eso, tiene sus aspiraciones de integrar el Grupo I del Mundial 2026.

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 (BOLAVIP).

Si llega a la Copa del Mundo, jugará ante Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I. Eso lo determinó el sorteo que realizó la FIFA el pasado viernes 5 de diciembre. Este sábado 6 se dio a conocer el calendario completo, por lo que el seleccionado dirigido por Óscar Villegas ya sabe dónde y cuándo podría jugar.

Publicidad

Publicidad

Calendario con días, horarios y sedes del Grupo I del Mundial 2026

FECHA 1

16 de junio a las 15:00 horas: Francia vs. Senegal en Nueva Jersey

16 de junio a las 18:00 horas: Repechaje Intercontinental 2 vs. Noruega en Boston

ver también Se confirmó el rival de Bolivia: así quedó el repechaje intercontinental para el Mundial 2026

FECHA 2

22 de junio a las 17:00 horas: Francia vs. Repechaje Intercontinental 2 en Philadelphia.

22 de junio a las 20:00 horas: Noruega vs. Senegal en Nueva Jersey.

FECHA 3

26 de junio a las 15:00 horas: Noruega vs. Francia en Boston

26 de junio a las 15:00 horas: Senegal vs. Repechaje Intercontinental 2 en Toronto

Publicidad

Publicidad

Así se jugará el Grupo I del Mundial 2026 (FIFA).

¿Dónde y cuándo jugará Bolivia si clasifica al Mundial 2026?

Con el calendario ya conocido para el grupo I, Bolivia ya tomó nota sobre las fechas, los horarios y las sedes para el Mundial 2026 al que espera clasificar desde el Repechaje Intercontinental 2.

El primer partido de ‘La Verde’ sería en el Gillete Stadium de Boston (más de 65 mil espectadores) el 16 de junio desde las 18:00 horas (local) ante Noruega. Luego, deberá jugar ante Francia en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (poco más de 69 mil espectadores) el 22 de junio a las 17:00 horas (local).

Publicidad

Publicidad

Por último, cerraría su participación en la fase de grupos ante Senegal en el mismo día y horario del partido Noruega vs. Francia. Su duelo ante los africanos sería en el BMO Field de Toronto (30 mil espectadores) el 26 de junio a las 15:00 horas (local).

Calendario completo del Mundial 2026

La FIFA publicó en sus redes sociales cómo es el calendario completo con fechas, horarios y sedes para todos los partidos de la Copa del Mundo. Lo puedes ver a continuación:

Tweet placeholder

Publicidad