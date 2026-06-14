Costa de Marfil vs Ecuador: ¿Dónde y en qué estadio se juega este partido del Mundial 2026?

Uno de los 11 estadios en Estados Unidos que albergará el Mundial 2026. Con una capacidad de 67 mil espectadores. Conoce más detalles.

Se viene desarrollando la primera fecha del Mundial 2026 y Costa de Marfil debutará ante Ecuador en el grupo E. El escenario en el que se verán las caras es el Estadio de Philadelphia que es uno de los más elegantes colosos que se tiene en esta Copa del Mundo.

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Este estadio también conocido como el Lincoln Financial Field tiene una capacidad para 67 mil 594 espectadores. Su apertura viene desde el año 2003 y es la casa del Philadelphia Eagles de la NFL (National Football League). Por otro lado, también juega en este escenario la Universidad de Temple de la American Athletic Conference.

Estadio de Philadelphia (Foto: Getty).

Datos clave del estadio

Ubicación: 1 Lincoln Financial Field Way, en el corazón del South Philadelphia Sports Complex (Pensilvania).

1 Lincoln Financial Field Way, en el corazón del South Philadelphia Sports Complex (Pensilvania). Inauguración: 3 de agosto de 2003 (construido para reemplazar al antiguo Veterans Stadium).

3 de agosto de 2003 (construido para reemplazar al antiguo Veterans Stadium). Costo de construcción: 512 millones de dólares iniciales, sumado a una mega remodelación en 2013 valuada en 125 millones de dólares para modernizar sus pantallas y accesos.

512 millones de dólares iniciales, sumado a una mega remodelación en 2013 valuada en 125 millones de dólares para modernizar sus pantallas y accesos. Capacidad oficial: Aproximadamente 69,796 espectadores, incluyendo 172 palcos de lujo y más de 10,000 asientos VIP.

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Arquitectura, tecnología y sostenibilidad

Diseño con identidad: Su estructura está pensada para evocar a un águila en pleno vuelo, con marquesinas en las tribunas que simulan alas. Además, su fachada exterior combina ladrillo y acero expuesto, un homenaje a la arquitectura clásica y a los icónicos puentes de Filadelfia.

Su estructura está pensada para evocar a un águila en pleno vuelo, con marquesinas en las tribunas que simulan alas. Además, su fachada exterior combina ladrillo y acero expuesto, un homenaje a la arquitectura clásica y a los icónicos puentes de Filadelfia. Un gigante ecológico: Es uno de los estadios deportivos más “verdes” del mundo. Cuenta con más de 11,000 paneles solares y 14 turbinas eólicas instaladas en su estructura, las cuales generan gran parte de la energía renovable que consume el recinto.

Es uno de los estadios deportivos más “verdes” del mundo. Cuenta con más de instaladas en su estructura, las cuales generan gran parte de la energía renovable que consume el recinto. Adaptación exigida por FIFA: Aunque para el fútbol americano suele utilizar una superficie híbrida, el campo ha sido sometido a un trabajo de ingeniería agrícola para contar con césped 100% natural de la más alta calidad, cumpliendo con los estrictos y obligatorios estándares de la FIFA para el Mundial.

Estadio Philadelphia (Foto: Getty).

Partidos que albergará en el Mundial 2026

“The Linc” será una pieza fundamental del torneo, ya que albergará un total de 6 partidos (cinco de fase de grupos y uno de Octavos de Final). Aquí te dejo la agenda confirmada:

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Fecha Instancia Partido 14 de junio Fase de Grupos (E) Costa de Marfil vs. Ecuador 19 de junio Fase de Grupos (C) Brasil vs. Haití 22 de junio Fase de Grupos (I) Francia vs. Irak 25 de junio Fase de Grupos (E) Curazao vs. Costa de Marfil 27 de junio Fase de Grupos (L) Croacia vs. Ghana 4 de julio Octavos de Final 1° del Grupo A vs. 2° del Grupo B (A confirmar)

Dato de color: El partido de Octavos de Final del 4 de julio será un evento espectacular. Coincidirá exactamente con los festejos por el 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, y siendo Filadelfia la ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia, el ambiente en el estadio y en la ciudad será una verdadera locura.

Datos Claves

Costa de Marfil y Ecuador: debutan el 14 de junio en Lincoln Financial Field.

debutan el 14 de junio en Lincoln Financial Field. 69,796 espectadores: es la capacidad oficial del estadio que utilizará césped 100% natural.

es la capacidad oficial del estadio que utilizará césped 100% natural. 6 partidos: albergará este estadio en el Mundial, incluyendo octavos el 4 de julio.