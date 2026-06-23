Cristiano Ronaldo y su terrible reacción tras ser consultado por Lionel Messi: “Dale”

A pesar que pasan los años, el duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sigue existiendo en el mundo del fútbol. Esta vez en el posible último Mundial de ambos, todos están expectantes con lo que cada uno de ellos puede hacer con su selección. Ahora surgió una nueva polémica tras una consulta que no gustó mucho al capitán de Portugal.

Publicidad

Tras la victoria de la Selección de Portugal, el ‘Bicho’ acudió a conversar con la prensa y esperaba preguntas con respecto al partido. Incluso, el portugués de forma gentil aceptó que le puedan preguntar en español. No obstante, tras escuchar la primera consulta terminó amargo.

“El día de ayer Lionel Messi”, fueron las palabras del hombre de prensa. Inmediatamente tras escuchar esto, el ‘luso’ no dudó un solo momento en dejarlo hablar solo y pedir otra pregunta, diciendo “Dale”, mientras veía a otro periodista. Al cual le dejó en claro “Depende de la pregunta, sino no respondo”, fue la posición que tomó

La pregunta que sacó de sus casillas a Cristiano Ronaldo:

⚠️⛔️ CRISTIANO RONALDO IGNORÓ LA PREGUNTA CUANDO MENCIONARON A MESSI.



⁉️ ¿Opiniones? pic.twitter.com/HafhTjQNNG — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 23, 2026

Publicidad

Cristiano Ronaldo y un nuevo récord

El veterano goleador sigue haciendo historia en el mundo del fútbol y esta vez lo hizo en el Mundial 2026. Esto después que se convirtió en el primer jugador en llegar a anotar en 6 mundiales de fútbol. Un hecho que no había ocurrido antes y que lo dejará en la historia del deporte rey por muchos años.

Cristiano Ronaldo apareció en el minuto 6 ante Uzbekistán para abrir el marcador. Esto no solo fue un gol más, sino que significó un alivio para el delantero del Al-Nassr al conseguir su primer gol tras el buen comienzo de su archirrival Messi con la Selección de Argentina.

Cristiano Ronaldo saludando (Foto: Getty).

Publicidad

Tras este gol todo fue más fácil para Portugal, el cual terminó goleando por 5-0 a los uzbekos. El ‘Bicho’ terminó marcando un total de 2 goles, mientras Nuno Mendes, Abduvohid Nematov (Contra) y Rafael Leao cerraron esta goleada.

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

¿Cuándo es el próximo partido de Cristiano Ronaldo con Portugal?

El próximo partido de la Selección de Portugal será frente a Colombia. Este partido se desarrollará el día 27 de junio desde las 18:30 horas de Perú en el Estadio de Miami.

Publicidad

Datos Claves