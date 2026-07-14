Kylian Mbappé tras perder con España: “No estuvimos al nivel de una semifinal de Mundial”

Kylian Mbappé fue claro después de perder las semifinales contra España por 2-0 en el Mundial 2026.

Se acabó el Mundial 2026 para la Selección de Francia que no logró clasificar a la gran final. El cuadro ‘galo’ se quedó tras perder por 2-0 frente a España. Ahora una de sus grandes figuras, Kylian Mbappé fue claro al hablar de la derrota frente a la prensa.

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Tras el final del partido el capitán y goleador de Francia habló con la prensa confirmando que el equipo no estuvo a la altura. “No estuvimos al nivel de una semifinal del Mundial” fue lo que dijo el delantero, dejando en claro que fallaron mucho.

Kylian Mbappé contra Cucurella (Foto: Getty).

El popular ‘Kiki’ habló de las fallas que tuvieron en el partido, una de ellas fue a la hora de presionar. “Salimos a presionar en 3 contra 2. Fallamos en eso frente a España, debimos presionar 1 contra 1“. Fue lo que notó que no estuvieron bien durante el partido.

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Por último, explicó que su juego por más que lo intentaron, no estuvo al nivel deseado. “incluso cuando recuperábamos los balones. Nuestros toques de balón y nuestros movimientos no era dignos de una semifinal“.

¿Cuál es el próximo partido de Francia en el Mundial 2026?

Si bien la Selección de Francia quedó fuera en el camino hacia la copa, todavía puede quedar en el podio. Es así que debe de disputar un partido más en busca de quedar terceros en esta competición.

Este duelo saldrá entre el perdedor del Argentina vs. Inglaterra que se disputará este miércoles 15 de julio. El equipo que caiga se medirá contra Francia por la búsqueda de quedar dignamente en este certamen.

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Por último, será un juego importante para definir al goleador del Mundial. Por ahora hay varios que son candidatos como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Harry Kane o Jude Belligham.

Kylian Mbappé frente a la Selección de España (Foto: Getty).

Datos Claves

Francia perdió 2-0 ante España y quedó eliminada del Mundial 2026.

y quedó eliminada del Mundial 2026. Kylian Mbappé admitió que el nivel del equipo no dignificó la semifinal.

admitió que el nivel del equipo no dignificó la semifinal. Francia disputará el tercer lugar ante el perdedor del Argentina vs. Inglaterra.