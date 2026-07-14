Tras la eliminación ante España, destruyen a Francia por la derrota: “Al final Cabo Verde era bastante más”

La Selección de Francia es liquidada después de perder frente a España. Con duros calificativos hacia el elenco de Mbappé.

La gran sorpresa de la recta final en el Mundial 2026 fue la eliminación de la Selección de Francia. Esto más que todo por la forma en la que el equipo de Didier Deschamps terminó cayendo por 2-0 ante una España que los llevó al límite.

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En las redes sociales eso sí los palos le cayeron al equipo ‘galo’. Siendo menospreciada por no poder con la ‘Roja’. Pues muchos consideran que la Selección de Cabo Verde fue mejor rival. Recordemos que con los africanos terminaron empatando sin goles en la primera fecha.

Hinchas consideran Cabo Verde mejor rival que Francia (Foto: X).

Muchos hinchas consideran que el cuadro de Francia no estuvo a la altura de este partido. Ahora tendrán que jugar por el tercer y cuarto lugar, mientras que España buscará salir campeón este domingo 19 frente al ganador del Argentina vs. Inglaterra.

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Didier Deschamps contra el arbitraje

Por otro lado, tras la derrota ante España el entrenador francés Didier Deschamps no dudó un solo momento en cuestionar el arbitraje. Pues considera que no estuvieron a la altura del partido. Pues hubo errores que no debieron cometerse dentro del juego.

“¿El arbitraje? Si digo algo, pareceré un llorón porque perdimos. Pero les pregunto si el árbitro estuvo a la altura de arbitrar una semifinal. Está el penalti, pero no es solo eso, se suma todo lo demás. No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero háganse la pregunta ustedes mismos”, explicó en conferencia de prensa.

Didier Deschamps saludando tras el partido (Foto: Getty).

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Eso sí, admitió que no estuvieron en un buen partido y que esto les terminó pasando factura. Por lo que terminaron perdiendo de forma correcta.

“Los jugadores están devastados, pero hay que ser consecuentes, fuimos técnicamente inferiores. La razón principal de la derrota es que simplemente no estuvimos a la altura, con algunos errores técnicos y pases que podrían haber generado ocasiones. Este es el máximo nivel. Jugaremos el partido por el tercer puesto. No quiero desestimar todo lo que se ha hecho, pero en este partido España demostró algo más”.

Datos Claves

España venció 2-0 a Francia en las semifinales del Mundial 2026.

en las semifinales del Mundial 2026. Didier Deschamps cuestionó el arbitraje, pero admitió la inferioridad técnica de su equipo.

cuestionó el arbitraje, pero admitió la inferioridad técnica de su equipo. Francia jugará por el tercer lugar mientras España disputará la final el domingo 19.