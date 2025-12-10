La continuidad de Jorge Fossati en Universitario de Deportes, a pesar de tener un contrato vigente hasta 2026, ha generado una tensa espera en la afición crema. Las negociaciones se centraron en una revisión de términos económicos y, principalmente, en la demanda del estratega por obtener mayores garantías e influencia en el proyecto deportivo. Aunque se había manejado el 10 de diciembre como fecha clave para una definición, la situación ha tomado un giro decisivo que sugiere un inminente acuerdo, relajando la presión del tiempo.

Universitario contrataría al fichaje pedido

La señal más clara de que la continuidad del “Nonno” está prácticamente asegurada llegó desde Uruguay. La periodista Nadia Fumeiro (del programa Todo Pelota) informó que Jorge Fossati solicitó activamente la incorporación de un atacante de peso para la próxima temporada: su compatriota Abel Hernández. Este movimiento indica que el técnico no solo está planeando el 2026, sino que está marcando la pauta en la conformación de la plantilla que buscará el bicampeonato y la clasificación a la Copa Libertadores.

Jorge Fossati se quedaría en Universitario. (Foto: X).

Abel Hernández, un delantero de 35 años con una notoria trayectoria internacional que incluye pasos por el Palermo de Italia y la selección uruguaya, se alinea con el perfil de refuerzo de jerarquía que exige el comando técnico. Un detalle crucial es que Hernández es representado por Pablo Betancourt, el mismo agente que maneja la negociación contractual de Fossati con Universitario. La coincidencia en la representación facilita las conversaciones y acelera el proceso.

Universitario quiere cerrar con Jorge Fossati

En respuesta a la solicitud del entrenador, la directiva de Universitario ya ha iniciado gestiones y conversaciones formales con el entorno de Hernández para intentar cerrar su fichaje. Este accionar por parte de la administración es un gesto de confianza fundamental y resuelve una de las mayores fricciones en la mesa de negociación. Fossati había sido enfático en su necesidad de tener voz y voto en las incorporaciones, y al tramitar el fichaje que él pide, la “U” demuestra que está alineando su estrategia con la visión de su DT.

La noticia del fichaje solicitado por Fossati ha eclipsado la presión de los plazos. El hecho de que Universitario esté negociando un jugador de alto calibre a petición del uruguayo sugiere que el acuerdo contractual está en una etapa muy avanzada, con las partes mostrando mayor flexibilidad para ceder en detalles menores. Aunque el anuncio oficial podría postergarse un día más, el verdadero límite para la definición es el inicio de la pretemporada, y ambas partes están trabajando para llegar a un consenso mucho antes de esa fecha.

¿Jorge Fossati seguirá en Universitario?

Aquí llegamos a una conclusión interesante, la gestión del fichaje de Abel Hernández funciona como el indicador más contundente de que Jorge Fossati se quedará en Universitario de Deportes para 2026. La llegada del delantero uruguayo no solo potenciaría la ofensiva del equipo de cara a la Copa Libertadores, sino que también sella un pacto de mutua confianza entre el entrenador y la administración, marcando un mensaje claro de ambición para la temporada que se avecina.

