Dónde juegan Argentina vs Suiza y en qué estadio del Mundial 2026

El último partido de cuartos de final del Mundial 2026 tiene a Argentina y Suiza. El estadio elegido es uno de los más ruidosos de todo el mundo.

Argentina y Suiza se enfrentan hoy sábado 11 de julio en el último partido de los cuartos de final del Mundial 2026. El estadio designado para este encuentro es el Arrowhead Stadium (Estadio Kansas City renombrado por la FIFA) en Kansas City, Misuri, Estados Unidos.

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Es el sexto y último partido que alberga Arrowhead Stadium en esta Copa del Mundo. Tuvo cuatro encuentros por fase de grupos y el anterior había sido por 16avos de final. Tiene un récord Guinness por ruido y cuenta con una capacidad para más de 75 mil espectadores. Conoce más detalles del recinto:

Partidos que se jugaron en Arrowhead Stadium en el Mundial 2026

Argentina 3-0 Argelia | Grupo J | 16 de junio

Ecuador 0-0 Curazao | Grupo E | 20 de junio

Túnez 1-3 Países Bajos | Grupo F | 25 de junio

Argelia 3-3 Austria | Grupo J | 27 de junio

Colombia 1-0 Ghana | 16avos de final | 3 de julio

Argentina vs. Suiza | Cuartos de final | 11 de julio

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Datos generales de Arrowhead Stadium

Ubicación : Kansas City, Missouri (Complejo Deportivo Truman).

: Kansas City, Missouri (Complejo Deportivo Truman). Inauguración : 12 de agosto de 1972.

: 12 de agosto de 1972. Capacidad : 76,416 espectadores (el 4º más grande de la NFL).

: 76,416 espectadores (el 4º más grande de la NFL). Superficie : Césped natural (NorthBridge Bermudagrass).

: Césped natural (NorthBridge Bermudagrass). Costo original : $43 millones de dólares (equivalente a más de $330 millones hoy).

: $43 millones de dólares (equivalente a más de $330 millones hoy). Equipos locales: Kansas City Chiefs y Sporting Kansas City (hizo de local en algunas ocasiones).

Infraestructura y renovaciones

El estadio fue diseñado originalmente por el arquitecto Charles Deaton con una visión puramente enfocada en el fútbol americano. Esto garantizaba que las líneas de visión de los espectadores no se vieran comprometidas por los diseños “multiusos” (béisbol/fútbol) que eran populares en los años 70.

Renovación Mayor (2007-2010): Se invirtieron $375 millones de dólares para modernizar las instalaciones, ampliando los vestíbulos, mejorando la tecnología y añadiendo el “Chiefs Hall of Honor”.

Se invirtieron $375 millones de dólares para modernizar las instalaciones, ampliando los vestíbulos, mejorando la tecnología y añadiendo el “Chiefs Hall of Honor”. Transformación para el Mundial 2026: Para cumplir con las regulaciones de la FIFA para la Copa del Mundo de 2026 (donde el estadio fue temporalmente renombrado como “Kansas City Stadium”), se implementaron cambios masivos. Se eliminaron miles de asientos en las esquinas inferiores para ensanchar el campo, se instaló un sistema de ventilación subterráneo para mantener la calidad del césped, y se rediseñó por completo el sistema de transporte y estacionamiento para los partidos internacionales.

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Lujos y zonas exclusivas

Arrowhead no es solo ruido y gradas; cuenta con 128 suites ejecutivas y varias zonas de hospitalidad de primer nivel. Alquilar una suite para un partido de los Chiefs suele costar entre $15,000 y $30,000 dólares por juego.

The Penthouse: Una zona climatizada en lo más alto del estadio con vistas inigualables, áreas de descanso de lujo y servicio de comida y bebida todo incluido.

Una zona climatizada en lo más alto del estadio con vistas inigualables, áreas de descanso de lujo y servicio de comida y bebida todo incluido. Kingdom Club y Broadcast Suites Lounge: Espacios exclusivos a nivel del campo y de la plaza con bares personalizados, chimeneas horizontales, decenas de pantallas HD y entradas privadas al estadio.

Espacios exclusivos a nivel del campo y de la plaza con bares personalizados, chimeneas horizontales, decenas de pantallas HD y entradas privadas al estadio. La Suite del Propietario: Desde el diseño original en 1972, el fundador Lamar Hunt incluyó una suite privada en el estadio equipada con tres dormitorios, baños completos, cocina y sala de estar.

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Curiosidades y récords

El Récord Guinness del Ruido: Arrowhead tiene el récord oficial del “estadio al aire libre más ruidoso del mundo”. En 2014, durante un partido contra los New England Patriots, la multitud alcanzó los 142.2 decibelios , el equivalente a estar de pie a 30 metros de un motor a reacción.

Arrowhead tiene el récord oficial del “estadio al aire libre más ruidoso del mundo”. En 2014, durante un partido contra los New England Patriots, la multitud alcanzó los , el equivalente a estar de pie a 30 metros de un motor a reacción. Las flechas en el campo: En 1973, Arrowhead fue el primer estadio de la NFL en pintar flechas junto a los números de las yardas para indicar hacia qué zona de anotación se dirigía cada equipo. Originalmente, incluso tenían el diseño de una punta de flecha nativoamericana.

En 1973, Arrowhead fue el primer estadio de la NFL en pintar flechas junto a los números de las yardas para indicar hacia qué zona de anotación se dirigía cada equipo. Originalmente, incluso tenían el diseño de una punta de flecha nativoamericana. El techo rodante que nunca fue: El plan original del Complejo Truman incluía un techo rodante gigante que se movería por rieles para cubrir ya sea el Arrowhead Stadium o el vecino estadio de béisbol (Kauffman Stadium) dependiendo del clima. El proyecto se canceló por falta de presupuesto.

Eventos importantes

Aunque es el templo indiscutible de los Kansas City Chiefs (albergando innumerables juegos de campeonato de la AFC), el estadio ha visto mucho más que la NFL:

Copa Mundial de la FIFA 2026: Actualmente (junio/julio de 2026), el estadio es sede de seis partidos de la fase de grupos (incluyendo a selecciones como Argentina y Países Bajos) y dos partidos de eliminación directa, incluyendo unos Cuartos de Final.

Actualmente (junio/julio de 2026), el estadio es sede de seis partidos de la fase de grupos (incluyendo a selecciones como Argentina y Países Bajos) y dos partidos de eliminación directa, incluyendo unos Cuartos de Final. Fútbol Universitario (“Border War”): Entre 2007 y 2011, fue sede del intenso clásico universitario entre los Kansas Jayhawks y los Missouri Tigers. El juego de 2007 (“Armageddon at Arrowhead”) atrajo a más de 80,000 personas.

Entre 2007 y 2011, fue sede del intenso clásico universitario entre los Kansas Jayhawks y los Missouri Tigers. El juego de 2007 (“Armageddon at Arrowhead”) atrajo a más de 80,000 personas. Conciertos Históricos: Ha albergado giras masivas de artistas como Taylor Swift (The Eras Tour), Beyoncé, U2, y The Rolling Stones.

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DATOS CLAVE