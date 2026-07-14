¿Dónde juegan Francia vs. España y en qué estadio del Mundial 2026?

Tendremos el partido decisivo de Francia vs España por el Mundial 2026. Conoce qué estadio estará recibiendo esta semifinal del Mundial 2026.

El partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España se disputará este martes 14 de julio de 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Dallas (conocido habitualmente como AT&T Stadium).

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Aquí tienes toda la información detallada sobre este impresionante escenario deportivo:

Ubicación: El estadio se encuentra ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, Estados Unidos.

Francia vs. España jugarán en Dallas por el Mundial 2026. (Foto: X).

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Inauguración: El recinto fue inaugurado oficialmente el 27 de mayo de 2009. Su primer gran evento público se celebró unas semanas después, en junio de ese mismo año.

Costo de construcción inicial: La construcción de este coloso de la ingeniería tuvo un costo final estimado de entre 1,150 y 1,300 millones de dólares. En su momento, esta cifra lo convirtió en el recinto deportivo más caro del planeta.

Capacidad: Su capacidad estándar para partidos es de 80,000 espectadores. Sin embargo, posee la flexibilidad de expandirse a más de 100,000 personas para eventos especiales y se espera que reciba a unos 94,000 aficionados durante este Mundial.

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Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas: Techo y puertas gigantes: Cuenta con un techo retráctil que se abre o cierra por completo en apenas 12 minutos. Además, posee las puertas corredizas de vidrio más grandes del mundo en los extremos de las zonas de anotación.

Pantalla colosal: Una de sus mayores atracciones es su gigantesca pantalla de alta definición suspendida a 90 pies sobre el terreno de juego. Esta estructura mide 160 pies de largo por 72 pies de alto.

Una de sus mayores atracciones es su gigantesca pantalla de alta definición suspendida a 90 pies sobre el terreno de juego. Esta estructura mide 160 pies de largo por 72 pies de alto. Ingeniería subterránea: El campo de juego se encuentra diseñado a 50 pies por debajo del nivel de la calle. Esto permite que los aficionados disfruten de una vista panorámica espectacular del terreno desde los pasillos principales al entrar.

El campo de juego se encuentra diseñado a 50 pies por debajo del nivel de la calle. Esto permite que los aficionados disfruten de una vista panorámica espectacular del terreno desde los pasillos principales al entrar. Césped natural de última generación: Aunque el estadio suele utilizar césped artificial, para este Mundial se instaló una avanzada superficie de pasto natural adaptada a las máximas exigencias del fútbol internacional.

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¿Qué equipos juegan en el estadio?

El estadio es el hogar oficial de los Dallas Cowboys de la National Football League (NFL). Además, alberga anualmente el prestigioso tazón de fútbol americano universitario Cotton Bowl Classic.

Conciertos y eventos especiales de gran nivel

El recinto ha sido escenario de históricas giras musicales de artistas mundiales como Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay, BTS, Metallica, Paul McCartney y U2. Asimismo, albergó el legendario evento de lucha libre profesional WrestleMania 38 en el año 2022, rompiendo récords históricos de taquilla.

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¿Qué eventos deportivos albergó el estadio y cuál es su rol en el Mundial 2026?

A lo largo de su historia, el estadio ha sido sede del Super Bowl XLV (2011) y del Juego de Estrellas de la NBA en 2010. En el fútbol soccer, ha recibido importantes encuentros de la Copa Oro de la Concacaf y de la Copa América 2024.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el estadio tiene un rol protagónico al albergar un total de 9 compromisos. El partido más significativo de su calendario es, precisamente, esta gran semifinal que definirá al primer finalista del mundo.

DATOS CLAVE

Francia y España jugarán la semifinal mundialista el 14 de julio de 2026.

Estadio de Dallas albergará el partido ante 94,000 aficionados en Arlington, Texas.

9 compromisos del Mundial 2026 se disputarán en la casa de los Dallas Cowboys.