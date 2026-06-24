Dónde juegan México vs República Checa y en qué estadio del Mundial 2026

México sigue jugando en el país y enfrenta a República Checa en su último partido en la fase de grupos. Conoce los detalles sobre el recinto deportivo en el que juega.

Las selecciones de México y República Checa disputan su partido este miércoles 24 de junio por el Grupo A del Mundial 2026. El escenario elegido para este encuentro es el Estadio Azteca, que vuelve a recibir al ‘Tri’ como lo hizo en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

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Este es el tercer encuentro que recibe el Coloso de Santa Úrsula en este Mundial. Además del partido inaugural donde la Selección Mexicana le ganó 2-0 a Sudáfrica, fue sede del triunfo 3-1 de Colombia ante Uzbekistán por el Grupo K.

Datos generales del Estadio Azteca

Ubicación: Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Apertura: Fue inaugurado el 29 de mayo de 1966.

Fue inaugurado el 29 de mayo de 1966. Equipos Locales: Es la casa del Club América, Cruz Azul y, por supuesto, la sede oficial de la Selección Nacional de México.

Es la casa del Club América, Cruz Azul y, por supuesto, la sede oficial de la Selección Nacional de México. Capacidad: Aunque en sus años dorados llegó a albergar a más de 115,000 personas, para la Copa Mundial de la FIFA 2026 la capacidad oficial quedó ajustada a 83,264 espectadores, garantizando asientos de primer nivel y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad actuales.

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Infraestructura y remodelaciones para 2026

Zonas de Hospitality y Palcos: Como parte de las exigencias de la FIFA, el estadio fue reconfigurado en sus zonas bajas y laterales para añadir áreas VIP modernas, palcos de súper lujo y zonas de prensa con tecnología de punta.

Como parte de las exigencias de la FIFA, el estadio fue reconfigurado en sus zonas bajas y laterales para añadir áreas VIP modernas, palcos de súper lujo y zonas de prensa con tecnología de punta. Césped Híbrido: Cuenta con un sistema de cancha de última generación que mezcla pasto natural con fibras sintéticas para soportar el desgaste del torneo y garantizar que la esférica ruede a la perfección.

Cuenta con un sistema de cancha de última generación que mezcla pasto natural con fibras sintéticas para soportar el desgaste del torneo y garantizar que la esférica ruede a la perfección. Iluminación y Pantallas: Se implementó un sistema de luces LED perimetrales y de cancha que cumple con los estándares más altos para la transmisión en 4K y 8K a nivel internacional.

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

Curiosidades y peso histórico

El primer tricampeón: El Estadio Azteca es el único estadio en la historia del fútbol en ser sede de tres Copas del Mundo de la FIFA (1970, 1986 y 2026).

El Estadio Azteca es el en ser sede de tres Copas del Mundo de la FIFA (1970, 1986 y 2026). Tierra de Leyendas: En esta misma cancha, los aficionados vieron coronarse al Brasil de Pelé (1970) y a la Argentina de Diego Armando Maradona (1986).

En esta misma cancha, los aficionados vieron coronarse al Brasil de (1970) y a la Argentina de (1986). Goles inmortales: Fue el escenario donde Maradona anotó los dos goles más famosos de la historia de los mundiales: la polémica “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” frente a Inglaterra.

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DATOS CLAVE