Dónde juegan Países Bajos vs Marruecos y en qué estadio del Mundial 2026

Países Bajos y Marruecos se juegan un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones juegan por primera vez fuera de Estados Unidos en el torneo.

El partido entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, se juega fuera de los Estados Unidos. Monterrey, México recibe a estas dos selecciones por primera vez en el certamen en el Estadio BBVA (renombrado por FIFA como Estadio Monterrey).

Publicidad

Este es el cuarto y último partido que tiene el Estadio BBVA de Monterrey en esta Copa del Mundo. Casualmente, hubo partidos del grupo que integró Países Bajos que se han jugado en este recinto, pero no fue el caso de los neerlandeses. A continuación, todos los detalles de este escenario:

Partidos disputados en el Estadio de Monterrey en el Mundial 2026

Suecia 5-1 Túnez | Grupo F | 14 de junio

| Grupo F | 14 de junio Túnez 0-4 Japón | Grupo F | 20 de junio

| Grupo F | 20 de junio Sudáfrica 1-0 Corea del Sur | Grupo A | 24 de junio

Datos generales del Estadio de Monterrey

Ubicación: Municipio de Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Municipio de Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Apertura: Inaugurado el 2 de agosto de 2015.

Inaugurado el 2 de agosto de 2015. Equipo Local: Es la casa de los Rayados de Monterrey, uno de los clubes más poderosos de la Liga MX.

Es la casa de los Rayados de Monterrey, uno de los clubes más poderosos de la Liga MX. Capacidad: Aproximadamente 53,500 espectadores, lo que lo convierte en un escenario íntimo pero abrumadoramente ruidoso.

Publicidad

Infraestructura y diseño

El Gigante de Acero: Su impresionante fachada exterior está revestida de aluminio metálico, un diseño asimétrico creado por la firma Populous que rinde homenaje a la herencia industrial y cervecera de la ciudad.

Su impresionante fachada exterior está revestida de aluminio metálico, un diseño asimétrico creado por la firma Populous que rinde homenaje a la herencia industrial y cervecera de la ciudad. La postal perfecta: El diseño del estadio cuenta con una espectacular caída en la zona sur del techo, lo que permite que los aficionados tengan una vista directa y majestuosa del Cerro de la Silla , el monumento natural más icónico del estado.

El diseño del estadio cuenta con una espectacular caída en la zona sur del techo, lo que permite que los aficionados tengan una vista directa y majestuosa del , el monumento natural más icónico del estado. Ecología y modernidad: Es uno de los estadios más sustentables de América Latina. Cuenta con certificación LEED de plata, sistemas de captación de agua de lluvia y áreas verdes masivas en su entorno.

Lujos y zonas exclusivas

Suites de lujo: El recinto cuenta con más de 300 suites exclusivas que ofrecen comodidades de primer nivel, aire acondicionado y vistas inmejorables al campo de juego.

El recinto cuenta con más de 300 suites exclusivas que ofrecen comodidades de primer nivel, aire acondicionado y vistas inmejorables al campo de juego. Club Seats: Asientos más amplios y cómodos en las zonas centrales del estadio, los cuales incluyen acceso a zonas de hospitalidad y barras de alimentos tipo buffet para la experiencia VIP del Mundial.

Asientos más amplios y cómodos en las zonas centrales del estadio, los cuales incluyen acceso a zonas de hospitalidad y barras de alimentos tipo buffet para la experiencia VIP del Mundial. Conectividad total: Está diseñado con pantallas gigantes en las cabeceras, cientos de monitores en los pasillos y una red Wi-Fi de alta capacidad para que los asistentes compartan la experiencia en tiempo real.

Publicidad

Curiosidades

Cambio de nombre: Aunque todo México lo conoce como Estadio BBVA, durante la Copa del Mundo se le denomina oficialmente “Estadio de Monterrey” para cumplir con las estrictas normativas de patrocinio de la FIFA.

Aunque todo México lo conoce como Estadio BBVA, durante la Copa del Mundo se le denomina oficialmente para cumplir con las estrictas normativas de patrocinio de la FIFA. Acústica intimidante: La forma ovalada y cerrada de su estructura genera un efecto de “olla de presión”, haciendo que los cánticos de la afición retumben con muchísima fuerza sobre el terreno de juego.

La forma ovalada y cerrada de su estructura genera un efecto de “olla de presión”, haciendo que los cánticos de la afición retumben con muchísima fuerza sobre el terreno de juego. El factor clima: Las altas temperaturas de la región regiomontana durante junio exigirán al máximo a los jugadores, lo que podría darle una ligera ventaja a la resistencia física de los equipos acostumbrados al calor, un aspecto a considerar en este choque entre Japón y Túnez.

DATOS CLAVE