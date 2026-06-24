Dónde juegan Sudáfrica vs Corea del Sur y en qué estadio del Mundial 2026

Sudáfrica y Corea del Sur juegan en Monterrey en el último partido del Grupo A del Mundial 2026. Conoce los detalles del estadio.

El partido entre Sudáfrica y Corea del Sur, por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026, se juega en el Estadio BBVA (renombrado por FIFA como Estadio Monterrey) en Monterrey, México. Ambas selecciones se juegan la clasificación a dieciseisavos de final.

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Este es el tercer partido que se juega en este estadio en Guadalupe, Nueva León. Anteriormente, albergó dos encuentros del Grupo F: la victoria 5-1 de Suecia ante Túnez y el 4-0 de Japón también al seleccionado africano. Luego de este encuentro, le tocará un duelo en dieciseisavos de final.

Datos generales del Estadio de Monterrey

Ubicación: Municipio de Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Municipio de Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Apertura: Inaugurado el 2 de agosto de 2015.

Inaugurado el 2 de agosto de 2015. Equipo Local: Es la casa de los Rayados de Monterrey, uno de los clubes más poderosos de la Liga MX.

Es la casa de los Rayados de Monterrey, uno de los clubes más poderosos de la Liga MX. Capacidad: Aproximadamente 53,500 espectadores, lo que lo convierte en un escenario íntimo pero abrumadoramente ruidoso.

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Infraestructura y diseño

El Gigante de Acero: Su impresionante fachada exterior está revestida de aluminio metálico, un diseño asimétrico creado por la firma Populous que rinde homenaje a la herencia industrial y cervecera de la ciudad.

Su impresionante fachada exterior está revestida de aluminio metálico, un diseño asimétrico creado por la firma Populous que rinde homenaje a la herencia industrial y cervecera de la ciudad. La postal perfecta: El diseño del estadio cuenta con una espectacular caída en la zona sur del techo, lo que permite que los aficionados tengan una vista directa y majestuosa del Cerro de la Silla , el monumento natural más icónico del estado.

El diseño del estadio cuenta con una espectacular caída en la zona sur del techo, lo que permite que los aficionados tengan una vista directa y majestuosa del , el monumento natural más icónico del estado. Ecología y modernidad: Es uno de los estadios más sustentables de América Latina. Cuenta con certificación LEED de plata, sistemas de captación de agua de lluvia y áreas verdes masivas en su entorno.

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Lujos y zonas exclusivas

Suites de lujo: El recinto cuenta con más de 300 suites exclusivas que ofrecen comodidades de primer nivel, aire acondicionado y vistas inmejorables al campo de juego.

El recinto cuenta con más de 300 suites exclusivas que ofrecen comodidades de primer nivel, aire acondicionado y vistas inmejorables al campo de juego. Club Seats: Asientos más amplios y cómodos en las zonas centrales del estadio, los cuales incluyen acceso a zonas de hospitalidad y barras de alimentos tipo buffet para la experiencia VIP del Mundial.

Asientos más amplios y cómodos en las zonas centrales del estadio, los cuales incluyen acceso a zonas de hospitalidad y barras de alimentos tipo buffet para la experiencia VIP del Mundial. Conectividad total: Está diseñado con pantallas gigantes en las cabeceras, cientos de monitores en los pasillos y una red Wi-Fi de alta capacidad para que los asistentes compartan la experiencia en tiempo real.

Vista a uno de los palcos del Estadio BBVA de Monterrey (Getty Images).

Curiosidades

Cambio de nombre: Aunque todo México lo conoce como Estadio BBVA, durante la Copa del Mundo se le denomina oficialmente “Estadio de Monterrey” para cumplir con las estrictas normativas de patrocinio de la FIFA.

Aunque todo México lo conoce como Estadio BBVA, durante la Copa del Mundo se le denomina oficialmente para cumplir con las estrictas normativas de patrocinio de la FIFA. Acústica intimidante: La forma ovalada y cerrada de su estructura genera un efecto de “olla de presión”, haciendo que los cánticos de la afición retumben con muchísima fuerza sobre el terreno de juego.

La forma ovalada y cerrada de su estructura genera un efecto de “olla de presión”, haciendo que los cánticos de la afición retumben con muchísima fuerza sobre el terreno de juego. El factor clima: Las altas temperaturas de la región regiomontana durante junio exigirán al máximo a los jugadores, lo que podría darle una ligera ventaja a la resistencia física de los equipos acostumbrados al calor, un aspecto a considerar en este choque entre Japón y Túnez.

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DATOS CLAVE