¿Quién pasa en el Mundial 2026? Así se clasifican los mejores terceros de grupo

Se juega la tercera fecha de la fase de grupos y se definen los clasificados a dieciseisavos de final. Conoce los criterios de desempate.

El Mundial 2026 marca un hito sin precedentes en la historia del fútbol. La ambiciosa expansión a 48 selecciones obliga a estrenar el esquema de competición por 12 grupos de 4 equipos. Es decir, de 32 selecciones que venían jugando habitualmente, ahora se suman 12 combinados nacionales más y esto lleva a que se dispute una ronda más (.

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Con esto, rescata una de las normativas más dinámicas del reglamento: la clasificación de 8 de los 12 terceros lugares a la siguiente etapa, un recurso que la FIFA no utilizaba desde el certamen de Estados Unidos 1994.

How things stand heading into the final group stage matchday. 🔢#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

La matemática de la fase de grupos: cupos directos y de repesca

Con el fin de evitar la intrascendencia de los partidos de cierre y mantener el suspenso hasta el silbatazo final, la FIFA ideó un filtro muy claro. De la totalidad de los combinados en carrera, 24 selecciones se adjudicarán su boleto automático al terminar en los dos primeros puestos de su respectiva zona.

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Las 8 plazas restantes de los dieciseisavos de final se definirán mediante una tabla exclusiva que comparará el desempeño de todos los terceros lugares bajo rigurosos criterios de desempate.

Este formato altera profundamente la planificación de los cuerpos técnicos de América Latina y el resto del mundo, dado que matemáticamente dos de cada tres equipos avanzan a eliminatorias.

Ahora, recibir un gol menos o cuidar la disciplina en la cancha cobra una importancia vital; el Fair Play puede ser el factor que dicte la permanencia o la eliminación.

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El reglamento de desempate de la FIFA ante la igualdad de condiciones

Para confeccionar la tabla definitiva de terceros lugares, el máximo organismo del balompié aplica una jerarquía estricta que pondera el rendimiento general en el grupo.

Los criterios se evalúan en el siguiente orden de prioridad: puntos, diferencia de goles, goles marcados, Fair Play (puntuación por tarjetas) y ranking FIFA. De agotarse todas las instancias sin romper la paridad, el cupo se decidirá por sorteo, condenando a los 4 peores terceros a despedirse del certamen.

Puntos: El indicador principal del escalafón ( 3 puntos por victoria, 1 por empate, 0 por derrota ).

El indicador principal del escalafón ( ). Diferencia de goles: Balance neto entre los tantos anotados y los encajados durante las tres jornadas iniciales.

Balance neto entre los tantos anotados y los encajados durante las tres jornadas iniciales. Goles a favor: Sumatoria total de anotaciones logradas por la selección.

Sumatoria total de anotaciones logradas por la selección. Fair Play: Sistema punitivo que aplica descuentos por amonestaciones: amarilla (−1), roja directa (−3) y doble amarilla (−3). Avanza quien registre menor saldo negativo.

Sistema punitivo que aplica descuentos por amonestaciones: amarilla (−1), roja directa (−3) y doble amarilla (−3). Avanza quien registre menor saldo negativo. Ranking FIFA: Posicionamiento oficial al momento del sorteo, utilizado como último recurso deportivo.

Posicionamiento oficial al momento del sorteo, utilizado como último recurso deportivo. Sorteo: Azar puro si la igualdad persiste tras agotar los filtros previos.

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¿Cuál es la línea de corte idónea para acceder a la siguiente fase?

La estadística comparativa de los torneos continentales recientes de la UEFA aporta una perspectiva muy nítida del panorama. Durante las ediciones de la Euro 2016 y la Euro 2020, registrar 4 puntos siempre avanzó a los combinados a la siguiente ronda.

Por otro lado, la obtención de 3 puntos avanzó aproximadamente el 75% de las veces, mientras que clasificar con apenas 2 puntos fue excepcional.

En consecuencia, el umbral de seguridad para las escuadras oscila entre los 3 a 4 puntos. Lograr una victoria y un empate prácticamente garantiza la presencia en la llave de eliminación, al tiempo que cosechar dos empates y una derrota otorga posibilidades matemáticas reales.

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Este escenario impulsa de sobremanera las aspiraciones de selecciones con menor recorrido histórico en la gran cita, como los casos de Haití, Curazao y Cabo Verde.

Asignación automática de rivales en la llave eliminatoria

El reglamento de la competencia protege el principio de mérito deportivo: los 8 mejores terceros nunca juegan contra segundo lugar en los dieciseisavos de final, sino que medirán fuerzas ante los líderes de sector.

Para evitar suspicacias y asegurar la transparencia, la federación internacional dispone de una matriz matemática con 495 combinaciones predeterminadas contempladas en el Anexo C del reglamento oficial.

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El procesamiento de los datos tendrá lugar el 27 de junio de 2026, fecha prevista para la conclusión formal de la fase grupal. FIFA procesa los 12 terceros clasificados en menos de una hora y oficializa los cruces de manera inmediata. La acción de los dieciseisavos se pondrá en marcha el 28 de junio, ofreciendo un margen estrecho de descanso pero garantizando certeza logística a las delegaciones.

Sectores con mayor propensión a la paridad competitiva

El análisis de los bombos y el rendimiento histórico permite identificar zonas donde los terceros lugares podrían cosechar una mayor cantidad de unidades. Por ejemplo, el El Grupo J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania) proyecta un escenario donde un dominio absoluto de la albiceleste deje el camino abierto para que el tercero sume entre 4 y 5 puntos.

Una tónica similar se vislumbra en el El Grupo F (Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia), caracterizado por fuerzas muy equilibradas que beneficiarán un alto puntaje global.

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Asimismo, el Grupo E (Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador) y el Grupo G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda) surgen como entornos idóneos para ver terceros puestos muy competitivos y con altas probabilidades de instalarse en la ronda decisiva del 19 de julio de 2026.

Los antecedentes del formato en la era moderna

Esta modalidad de repesca cuenta con tres capítulos previos en los libros de la FIFA, correspondientes a las ediciones donde compitieron 24 países. Durante el certamen de México 1986, se clasificaron 4 de los 6 terceros de grupo, permitiendo el avance histórico de Bulgaria, Uruguay, Polonia y la URSS. La regla repitió vigencia en Italia 1990 y tuvo su última aparición en Estados Unidos 1994.

El factor diferencial para este Mundial es el volumen de la muestra, pues la presencia de doce sectores abre la puerta a que 8 terceros pasen en lugar de 4. La historia reciente demuestra la validez de este camino: Portugal ganó la Euro 2016 accediendo a la fase final tras ocupar la tercera casilla de su sector con solo 3 puntos, lo que reconfirma que la constancia y el orden reglamentario pueden cimentar el camino hacia la gloria.

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