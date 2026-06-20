Alemania vs. Costa de Marfil HOY por el Mundial 2026. Revisa horarios, canales y plataformas de streaming para ver el partido EN VIVO.

Alemania vs. Costa de Marfil juegan HOY, sábado 20 de junio, por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026, en un encuentro que podría empezar a definir la clasificación a la siguiente ronda. La selección alemana llega impulsada por su contundente estreno en el torneo, mientras que los africanos buscarán dar otro golpe sobre la mesa tras sorprender en su debut. El partido podrá verse EN VIVO por Disney+, además de América tvGO en Perú, Canal 5 en México y Telemundo Deportes en Estados Unidos.

Publicidad

El compromiso genera gran expectativa porque ambos seleccionados llegan tras ganar en la fecha 1 y ahora buscan acercarse a los 16avos de la Copa del Mundo. Alemania tiene la obligación de confirmar su favoritismo, mientras que Costa de Marfil intentará dar uno de los golpes de la jornada y sumar puntos valiosos..

Ante la importancia del partido, miles de aficionados buscan conocer qué canal transmite el encuentro entre Alemania vs. Costa de Marfil en vivo, en directo y online desde distintos países. La FIFA ha distribuido los derechos de televisión y streaming entre diversas cadenas oficiales para garantizar la cobertura mundial del torneo.

Si estás buscando cómo seguir todas las incidencias del choque entre Alemania y Costa de Marfil, aquí te contamos las señales oficiales disponibles en Perú, México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.

Publicidad

Canales para ver Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO y ONLINE

En Perú, el partido entre Alemania vs. Costa de Marfil podrá verse completamente gratis por América Televisión y también vía streaming mediante la plataforma oficial América tvGO. En México, la transmisión estará disponible a través de ViX. Mientras tanto, en Estados Unidos podrá seguirse por FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Para el resto de Latinoamérica, el encuentro entre Alemania vs. Costa de Marfil estará disponible mediante suscripción paga en DirecTV Sports, DSports y DGO. Además, también podrá verse por ESPN y Disney+ en los territorios que cuenten con los derechos correspondientes. Como siempre, se recomienda utilizar únicamente plataformas oficiales y evitar sitios no autorizados como Fútbol Libre, Roja Directa o Pelota Libre para seguir el Mundial 2026.

Publicidad

Kai Havertz durante el partido entre Alemania vs. Curazao por la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Alemania vs. Costa de Marfil: Alineaciones probables

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz; Kai Havertz.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Seko Fofana, Franck Kessié, Yan Diomande, Bazoumana Toure; Nicolas Pépé y Ange-Yoan Bonny.

Publicidad

Datos claves

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan hoy, sábado 20 de junio, por el Mundial 2026.

El compromiso de la fase de grupos se disputará en el Toronto Stadium.

El canal América Televisión transmitirá en vivo y de forma gratuita el encuentro en Perú.