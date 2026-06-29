Dónde ver Brasil vs Japón EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

La Selección de Brasil se enfrenta a Japón por los 16avos de final del Mundial 2026. Conoce en donde ver este partidazo.

Los 16avos de final del Mundial 2026 han comenzado y se viene un partidazo entre la Selección de Brasil y la Selección de Japón. Estos dos rivales se verán las caras en el Estadio de Houston este lunes 29 de junio desde las 12:00 horas de Perú.

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El equipo de Carlo Ancelotti quedó primero en el grupo C tras empatar en puntos con Marruecos. Ambos consiguieron 7 unidades, pero los ‘pentacampeones’ se quedaron con el liderato después de haber conseguido superar en diferencia de goles a los africanos.

En el caso de la Selección de Japón tuvieron que enfrentar a un duro grupo en el que fueron solo superados por Paises Bajos que sacó 7 puntos. Los asiáticos quedaron segundos tras empatar en su último juego contra Suecia al cual dejaron en tercera plaza con 4 unidades.

¿Dónde ver el Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por los 16avos de final del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

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🇵🇪 Perú: 12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇦🇷 Argentina: 14:00 horas por DSports, DGO, Telefe, Disney+ y Paramount+

14:00 horas por DSports, DGO, Telefe, Disney+ y Paramount+ 🇵🇾 Paraguay: 14:00 horas por Unicanal

14:00 horas por Unicanal 🇨🇴 Colombia: 12:00 horas por DSports, DGO, RCN, Disney+ y Paramount+

12:00 horas por DSports, DGO, RCN, Disney+ y Paramount+ 🇪🇨 Ecuador: 12:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

12:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ 🇺🇾 Uruguay: 14:00 horas por DSports, DGO, Canal 5, Disney+ y Paramount+

14:00 horas por DSports, DGO, Canal 5, Disney+ y Paramount+ 🇨🇱 Chile: 13:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión, Disney+ y Paramount+

13:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión, Disney+ y Paramount+ 🇧🇴 Bolivia: 13:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel

13:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel 🇻🇪 Venezuela: 13:00 horas por DSports, DGO, Televen y Disney+

13:00 horas por DSports, DGO, Televen y Disney+ 🇲🇽 México: 11:00 horas por ViX Premium

11:00 horas por ViX Premium 🇺🇸 Estados Unidos: 1:00 PM (ET) por FOX y Telemundo

1:00 PM (ET) por FOX y Telemundo 🇬🇹 Guatemala: 11:00 horas por Tigo Sports

11:00 horas por Tigo Sports 🇨🇷 Costa Rica: 11:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7

¿A qué hora juega Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre Brasil vs. Japón acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 13:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

México: 11:00 horas

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