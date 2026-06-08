Dónde ver EN VIVO amistoso Países Bajos vs Uzbekistán previo al Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Países Bajos y Uzbekistán buscan recuperarse tras sendas derrotas en los amistosos de preparación para la Copa del Mundo. Conoce los detalles del juego.

Las selecciones de Países Bajos y Uzbekistán se enfrentan hoy lunes 8 de junio en un partido amistoso de preparación con vistas al Mundial 2026. El Icahn Stadium de Nueva York es el escenario para este encuentro entre dos combinados nacionales que buscan una victoria para recuperarse de respectivas derrotas.

Publicidad

Países Bajos se vio sorprendida por Argelia, que le ganó 1-0 en su última presentación. Ahora, el seleccionado dirigido por Ronald Koeman se quiere recuperar para llegar de la mejor forma a la Copa del Mundo. Cabe recordar que integra el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez.

Cody Gakpo, en el último amistoso ante Argelia (Getty Images).

Uzbekistán, por su parte, también viene de perder en su último duelo amistoso. Perdió ante Canadá por 2-0, por lo que buscará mejorar su imagen en este duelo ante el combinado naranja. El combinado dirigido por Fabio Cannavaro jugará el Mundial 2026 en el Grupo K junto a Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs Uzbekistán?

El partido amistoso entre Países Bajos y Uzbekistán, preparatorio para el Mundial 2026, tiene transmisión en TV y streaming online para toda Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos. Mira, a continuación, dónde verlo en cada país:

Sudamérica y Centroamérica: Disney+ Premium

México: Sky Sports , Sky+ e Izzi

, e Estados Unidos: Fox Soccer Plus, FOX One, ViX y fuboTV

Con tres días para el inicio, las cuotas mundial terminan de estabilizarse: Bolavip Perú te da la foto final del mercado para que tomes la mejor decisión.

Publicidad

¿A qué hora se juega Países Bajos vs Uzbekistán?

Países Bajos vs Uzbekistán se juega este lunes 8 de junio, en el Icahn Stadium de Nueva York, en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 13:45 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 14:45 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 15:45 horas

Datos claves

Ronald Koeman dirige hoy a Países Bajos ante Uzbekistán en Nueva York.

dirige hoy a Países Bajos ante Uzbekistán en Nueva York. Disney+ Premium transmite el encuentro en vivo para Sudamérica y Centroamérica.

transmite el encuentro en vivo para Sudamérica y Centroamérica. 15:45 horas es el inicio en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.