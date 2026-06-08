La Naranja Mecánica y los Lobos Blancos se enfrentan en un amistoso de preparación disputado en Norteamérica.

En el marco de un amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Uzbekistán se enfrentan este lunes 8 de junio desde las 12:45 horas (Ciudad de México) en el Icahn Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva York. Ambos conjuntos buscarán ganar para seguir puliendo detalles de cara al certamen internacional.

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El escenario del partido será el Icahn Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva York, por lo que los dos conjuntos tendrán un cierre de preparación lejos de su gente. A poco menos de una semana del inicio del torneo, ambos equipos ya se asentaron en Norteamérica.

Este recinto está ubicado en la Randall’s Island y construido sobre el terreno del antiguo Estadio Downing. Fue inaugurado en 2005 y nombrado en honor al empresario Carl Icahn. Por otro lado, destaca por su diseño vanguardista que incluye un llamativo sistema de iluminación y una tribuna cubierta con capacidad para 5.000 espectadores.

En este estadio jugarán Países Bajos y Uzbekistán. [Foto: Getty Images]

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El complejo ofrece una vista panorámica del río East y del horizonte de Manhattan. El principal uso del estadio es su pista de atletismo de 400 metros con certificación de la federación internacional (World Athletics), diseñada bajo estrictas especificaciones olímpicas.

Este escenario fue donde el velocista Usain Bolt rompió su primer récord mundial en los 100 metros lisos en 2008. Además de su relevancia en el atletismo, el estadio funciona como un activo centro comunitario y deportivo para la región de Nueva York.

¿Qué eventos se llevan a cabo en el estadio?

Este recinto es sede de torneos como el Campeonato Nacional de Atletismo de EE. UU. (USATF). Asimismo, en su campo de juego se disputan encuentros oficiales de fútbol de la liga MLS NEXT Pro, sirviendo como casa oficial para el equipo filial New York City FC II.

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En síntesis