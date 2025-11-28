Perú vs. Chile EN VIVO Y GRATIS por la Liga de Naciones Vía Dsports y DGO: minuto a minuto

La Selección Peruana y la Selección Chilena medirán fuerzas el día de hoy por la Liga de Naciones, torneo clasificatorio de cara al Mundial 2027. El encuentro se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será clave para que nuestras compatriotas logren el primer triunfo del torneo, mientras que las sureñas querrán dar la sorpresa y conseguir tres puntos que las acerquen más al objetivo.

En cuanto a cómo llegan ambos equipos al Clásico del Pacífico, Perú viene de perder por 4-1 frente a Colombia en la ciudad de Medellín, la cual por cierto es una de las selecciones más pintadas de Sudamérica en estos momentos. Por otro lado, Chile llega al duelo de hoy luego de empatar 0-0 ante Venezuela y golear por 5-0 a Bolivia en su primer triunfo de la competencia.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile por la Liga de Naciones?

15:00 | México

16:00 | Perú, Ecuador y Colombia

17:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami)

18:00 | Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

22:00 | España

¿Dónde ver Perú vs. Chile por la Liga de Naciones?