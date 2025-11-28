Es tendencia:
Perú vs. Chile EN VIVO Y GRATIS por la Liga de Naciones Vía Dsports y DGO: minuto a minuto

Perú y Chile se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad del Cusco. A continuación, sigue el minuto a minuto.

Por Renato Pérez

Perú vs. Chile por la Liga de Naciones.
La Selección Peruana y la Selección Chilena medirán fuerzas el día de hoy por la Liga de Naciones, torneo clasificatorio de cara al Mundial 2027. El encuentro se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será clave para que nuestras compatriotas logren el primer triunfo del torneo, mientras que las sureñas querrán dar la sorpresa y conseguir tres puntos que las acerquen más al objetivo.

En cuanto a cómo llegan ambos equipos al Clásico del Pacífico, Perú viene de perder por 4-1 frente a Colombia en la ciudad de Medellín, la cual por cierto es una de las selecciones más pintadas de Sudamérica en estos momentos. Por otro lado, Chile llega al duelo de hoy luego de empatar 0-0 ante Venezuela y golear por 5-0 a Bolivia en su primer triunfo de la competencia.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile por la Liga de Naciones?

  • 15:00 | México
  • 16:00 | Perú, Ecuador y Colombia
  • 17:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami)
  • 18:00 | Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
  • 22:00 | España

¿Dónde ver Perú vs. Chile por la Liga de Naciones?

  • Perú | Dports y DGO
  • Chile | Chilevisión
  • Colombia | RCN
  • Argentina | AFA Play
¡Bienvenidos a la cobertura del Perú vs. Chile!

Perú y Chile se enfrentan el día de hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el marco de la Liga de Naciones.

