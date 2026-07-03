Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Cabo Verde: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Hoy juegan por el Mundial 2026: Argentina vs. Cabo Verde. Conoce los detalles de dónde ver, mediante los canales de TV y el streaming online.

El Mundial 2026 sigue su marcha y la expectativa es total de cara al crucial enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde. La Albiceleste busca asegurar su boleto a la siguiente ronda, mientras que el conjunto africano llega con el objetivo de dar la gran sorpresa del torneo en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Dónde ver el partido en directo: TV y streaming

La transmisión de este encuentro estará disponible en múltiples pantallas para que los fanáticos no se pierdan ningún detalle del minuto a minuto. Las opciones varían según cada región, ofreciendo alternativas tanto en señales abiertas como en plataformas digitales de pago.

Argentina vs. Cabo Verde se enfrentan hoy por el Mundial 2026. (Foto: X).

Argentina

Televisión: Telefe y DSports.

Streaming: Disney+, DGO, Mi Telefe y la plataforma de Paramount+.

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México

Televisión: Canal 5, TUDN y Azteca 7.

Streaming: ViX Premium, TUDN En Vivo y la app de Azteca Deportes.

Estados Unidos

Televisión: FOX (cobertura en inglés) y Telemundo (cobertura en español).

Streaming: Fubo, Peacock, Fox Sports App y ViX Premium.

Perú

Televisión: América Televisión y DSports.

Streaming: América TVGO, Disney +, y la aplicación DGO.

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Resto de Sudamérica (Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela)

Televisión: DSports para toda la región. Adicionalmente, se podrá sintonizar a través de Caracol TV y RCN en Colombia, Teleamazonas en Ecuador y Chilevisión en territorio chileno.

Streaming: DGO y los canales de DSPORTS integrados dentro de DAZN. Como la señal exclusiva de Disney+.

Horarios confirmados para el silbatazo inicial

La FIFA ha establecido los horarios oficiales para este choque de eliminación directa, adaptados a las diferentes zonas horarias del continente americano. Se recomienda a los usuarios conectarse a las transmisiones con unos minutos de anticipación para disfrutar de toda la previa del juego.

México: 16:00 horas.

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas.

Chile, Venezuela y Bolivia: 18:00 horas.

Estados Unidos: 18:00 horas (Hora del Este) / 15:00 horas (Hora del Pacífico).

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 19:00 horas.

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El panorama de las selecciones Argentina y Cabo Verde

El combinado argentino llega a este compromiso como el claro favorito sobre el papel debido a su jerarquía y experiencia en fases finales de la Copa del Mundo. El cuerpo técnico ha trabajado intensamente durante la semana para evitar cualquier exceso de confianza y plasmar su estilo ofensivo desde el pitazo inicial.

Por su parte, Cabo Verde asume este reto histórico sin nada que perder y con la motivación al máximo tras superar una fase de grupos sumamente exigente. Los africanos apostarán por un bloque defensivo sólido y transiciones muy rápidas para intentar herir el arco rival y consumar una hazaña inolvidable.

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