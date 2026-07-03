Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Cabo Verde: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue su marcha y la expectativa es total de cara al crucial enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde. La Albiceleste busca asegurar su boleto a la siguiente ronda, mientras que el conjunto africano llega con el objetivo de dar la gran sorpresa del torneo en el Hard Rock Stadium de Miami.
Dónde ver el partido en directo: TV y streaming
La transmisión de este encuentro estará disponible en múltiples pantallas para que los fanáticos no se pierdan ningún detalle del minuto a minuto. Las opciones varían según cada región, ofreciendo alternativas tanto en señales abiertas como en plataformas digitales de pago.
Argentina vs. Cabo Verde se enfrentan hoy por el Mundial 2026. (Foto: X).
Argentina
- Televisión: Telefe y DSports.
- Streaming: Disney+, DGO, Mi Telefe y la plataforma de Paramount+.
México
- Televisión: Canal 5, TUDN y Azteca 7.
- Streaming: ViX Premium, TUDN En Vivo y la app de Azteca Deportes.
Estados Unidos
- Televisión: FOX (cobertura en inglés) y Telemundo (cobertura en español).
- Streaming: Fubo, Peacock, Fox Sports App y ViX Premium.
Perú
- Televisión: América Televisión y DSports.
- Streaming: América TVGO, Disney +, y la aplicación DGO.
Resto de Sudamérica (Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela)
- Televisión: DSports para toda la región. Adicionalmente, se podrá sintonizar a través de Caracol TV y RCN en Colombia, Teleamazonas en Ecuador y Chilevisión en territorio chileno.
- Streaming: DGO y los canales de DSPORTS integrados dentro de DAZN. Como la señal exclusiva de Disney+.
Alineaciones Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves
Horarios confirmados para el silbatazo inicial
La FIFA ha establecido los horarios oficiales para este choque de eliminación directa, adaptados a las diferentes zonas horarias del continente americano. Se recomienda a los usuarios conectarse a las transmisiones con unos minutos de anticipación para disfrutar de toda la previa del juego.
- México: 16:00 horas.
- Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 18:00 horas.
- Estados Unidos: 18:00 horas (Hora del Este) / 15:00 horas (Hora del Pacífico).
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 19:00 horas.
El panorama de las selecciones Argentina y Cabo Verde
El combinado argentino llega a este compromiso como el claro favorito sobre el papel debido a su jerarquía y experiencia en fases finales de la Copa del Mundo. El cuerpo técnico ha trabajado intensamente durante la semana para evitar cualquier exceso de confianza y plasmar su estilo ofensivo desde el pitazo inicial.
Por su parte, Cabo Verde asume este reto histórico sin nada que perder y con la motivación al máximo tras superar una fase de grupos sumamente exigente. Los africanos apostarán por un bloque defensivo sólido y transiciones muy rápidas para intentar herir el arco rival y consumar una hazaña inolvidable.
DATOS CLAVE
- Argentina enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.
- 19:00 horas es el horario confirmado para ver el partido en Argentina.
- Telefe y DSports transmitirán el encuentro por televisión en territorio argentino.