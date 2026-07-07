Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Egipto: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Conoce los detalles sobre dónde ver en vivo vía TV y Streaming, el partido de Argentina vs Egipto. Duelo correspondiente a este Mundial 2026.

La selección de Argentina se enfrenta a Egipto este martes 7 de julio por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El equipo liderado por Lionel Messi busca dar un paso firme hacia la defensa del título en un duelo de eliminación directa que promete emociones de principio a fin.

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El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario con capacidad para más de 70,000 espectadores que lucirá totalmente lleno. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan como favoritos, pero el conjunto africano ya demostró su capacidad de dar la sorpresa en la fase de grupos.

Hoy tendremos el Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026. (Foto: X).

Horarios y canales de transmisión por país

Para que no te pierdas ningún detalle de este partidazo, te presentamos la guía definitiva con los horarios locales y los canales oficiales de televisión y streaming que transmitirán el encuentro en directo:

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Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

Argentina: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports, Telefe, Disney+.

Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN.

Paraguay: 13:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.

Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

Uruguay: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+.

México: 10:00 horas | ViX Premium.

Estados Unidos: 12:00 (ET) / 09:00 (PT) | FOX, Telemundo.

España: 18:00 horas | DAZN España, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat.

Alineaciones probables del partido

Los directores técnicos preparan lo mejor de sus planteles para asegurar la clasificación a los cuartos de final del torneo.

XI Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. XI Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marwan Attia; Mohamed Salah, Emam Ashour, Mostafa Ziko y Omar Marmoush.

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Próximo partido: ¿Contra quién y cuándo jugará el ganador?

El equipo que logre la victoria en este trascendental compromiso obtendrá el boleto directo a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Su próximo rival saldrá del cruce de octavos entre Suiza y Colombia.

El partido de cuartos de final para el vencedor de esta llave está programado para disputarse el próximo sábado 11 de julio de 2026. El escenario de dicho encuentro será el GEHA Field at Arrowhead Stadium en Kansas City, Estados Unidos.

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