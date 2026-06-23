La Selección de Colombia se enfrenta a la República del Congo en México por el Mundial 2026. Conoce dónde puedes seguir el partido.

La Selección de Colombia busca su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026 y en su camino está la Selección de República del Congo. Este partido válido por la segunda fecha de la Fase de Grupos podría definir todo en el Grupo K. Por eso no puedes dejar de conocer en donde ver este emocionante duelo.

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El equipo de Néstor Lorenzo viene de ganar ante el combinado de Uzbekistán. Fue un contundente triunfo por 3-1 que les permite estar a solo una victoria de posicionarse en los 16avos de final. Lo que le permitirá seguir en carrera en este certamen internacional.

Luis Díaz celebrando (Foto: Getty).

Por otro lado, el cuadro de la República del Congo no es cualquier equipo, ya demostró ser una gran piedra en el zapato. Muchos pensaron que sería fácil, pero terminó siendo un dolor de cabeza para la Selección de Portugal con la cual empataron 1-1 en la primera fecha.

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¿Dónde ver el Colombia vs República del Congo por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por el grupo K del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+, América TV, América TVGO.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+, América TV, América TVGO. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Inter.

¿A qué hora juega Colombia vs República del Congo por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre Colombia vs República del Congo acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

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Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 22:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:00 horas

México: 20:00 horas

Datos Claves