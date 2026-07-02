Dónde ver EN VIVO España vs. Austria: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Hoy está el partido del Mundial 2026 de España vs. Austria. Conoce todos los detalles sobre dónde ver este enfrentamiento, en vivo y directo.

Las selecciones de España y Austria paralizan el planeta fútbol hoy, jueves 2 de julio de 2026, en un duelo a todo o nada por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El imponente Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium) albergará este choque de eliminación directa que promete emociones de principio a fin.

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La Roja llega con el cartel de favorita tras arrasar en la fase de grupos con puntaje perfecto y sin recibir un solo gol. Por su parte, el combinado austriaco busca dar la gran sorpresa del torneo tras clasificar de forma agónica en la última jornada.

Hoy tenemos el partido por el Mundial: España vs. Austria. (Foto: X).

Si quieres saber cómo y dónde ver este partidazo en directo, te compartimos los horarios oficiales y la guía de canales de televisión y plataformas de streaming en todo el mundo.

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¿A qué hora juegan España vs. Austria hoy por el Mundial 2026?

El pitazo inicial está programado para las 12:00 PM (hora local de Los Ángeles). Dependiendo del país en el que te encuentres, estos son los horarios oficiales para seguir la transmisión:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 2:00 PM

Estados Unidos (Miami, Nueva York): 3:00 PM

Chile, Paraguay, Venezuela: 3:00 PM

Argentina, Uruguay, Brasil: 4:00 PM

España, Francia, Italia: 9:00 PM

Canales de TV para ver España vs. Austria EN VIVO

El encuentro se podrá sintonizar de forma abierta y por señal de paga en distintas regiones del continente y Europa:

España: La 1 de RTVE (Señal abierta).

Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay: DSPORTS (Directv Sports).

México: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Estados Unidos: FOX (en inglés) y Telemundo (en español).

Dónde ver España vs. Austria online y por streaming

Si prefieres seguir las acciones desde tu teléfono celular, tableta o Smart TV, estas son las aplicaciones oficiales con los derechos de transmisión:

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España: RTVE Play.

Latinoamérica (excepto México): DGO (DirecTV GO) y Paramount+.

México: ViX Premium y la app de Azteca Deportes.

Estados Unidos: FOX Sports App, Fubo, Peacock y de forma gratuita en la web de Telemundo Deportes.

Alineaciones probables de España y Austria

Los técnicos pondrán toda la carne en el asador para evitar la eliminación temprana en esta cita mundialista.

Posible once de España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Olmo.

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Posible once de Austria

Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer; Patrick Wimmer, Romano Schmid y Michael Gregoritsch.

Claves del partido de España vs. Austria

Muro defensivo: España busca mantener su racha perfecta en el torneo, siendo la única selección que no ha encajado goles bajo la dirección de Luis de la Fuente.

España busca mantener su racha perfecta en el torneo, siendo la única selección que no ha encajado goles bajo la dirección de Luis de la Fuente. El regreso del capitán: David Alaba comanda la zaga austriaca en este cruce definitivo, aportando la experiencia necesaria en duelos de eliminación directa.

David Alaba comanda la zaga austriaca en este cruce definitivo, aportando la experiencia necesaria en duelos de eliminación directa. Definición por prórroga: Al ser un partido de eliminación directa, en caso de empate en los 90 minutos, se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos y, de persistir la igualdad, se definirá en tanda de penales.

DATOS CLAVE

España y Austria juegan hoy, 2 de julio, en el Estadio de Los Ángeles.

9:00 PM es el horario oficial del partido en España, Francia e Italia.

La 1 de RTVE transmitirá el encuentro en vivo mediante señal abierta.