Dónde ver EN VIVO España vs Bélgica: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Ambas selecciones irán en busca de un lugar en las semifinales del torneo. Revisa cómo seguir el partidazo EN VIVO.

España y Bélgica protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentarán hoy, viernes 10 de julio, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con el objetivo de conseguir un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

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‘La Roja’, bajo el mando de Luis de la Fuente, afronta el duelo como una de las principales candidatas al título tras su buen desempeño en el torneo. Mientras que, ‘Los Diablos Rojos’ intentarán confirmar su regreso al primer plano internacional y sorprender para avanzar a las semifinales.

¿Dónde ver EN VIVO España vs Bélgica?

En territorio peruano, el duelo entre ambas selecciones podrá verse EN VIVO por la señal abierta de América TV y vía streaming a través de tvGO. Asimismo, el encuentro estará disponible en DSports para los usuarios de televisión de paga y en la plataforma DGO para seguirlo de manera online.

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En España, el partido será transmitido por La 1, Teledeporte, RTVE Play y DAZN. Para el resto de países, la señal dependerá de cada región y estará disponible mediante plataformas y canales como Paramount+, FOX Sports y Telemundo Deportes.

¿A qué hora juega España vs Bélgica?

España y Bélgica se enfrentarán hoy, viernes 10 de julio, en el SoFi Stadium de Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de España. Revisa a continuación la programación en otros países para seguir el partido en vivo:

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Bolivia y Venezuela: 15:00 horas

15:00 horas Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 16:00 horas

16:00 horas México: 13:00 horas

13:00 horas España: 21:00 horas

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¿Cómo llegan ambos equipos?

España llegó a esta instancia tras superar por 1-0 a Portugal, resultado que dejó fuera del torneo a Cristiano Ronaldo y aseguró su presencia entre las ocho mejores selecciones.

Bélgica, por su parte, avanzó luego de vencer a Estados Unidos en uno de los golpes de los octavos de final. Ahora, los ‘Diablos Rojos’ buscarán dar otro paso importante ante España para meterse en semifinales.

DATOS CLAVES

El director técnico Luis de la Fuente liderará hoy a la selección de España.

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El SoFi Stadium de Los Ángeles albergará hoy el partido de cuartos de final.