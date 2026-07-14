Dónde ver EN VIVO Francia vs España por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Ambos equipos se enfrentarán por un lugar en la final del Mundial 2026. Revisa dónde ver este esperado compromiso y todos los detalles.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca de su desenlace, Francia y España protagonizarán uno de los partidos más atractivos del torneo. Ambas selecciones se enfrentarán este martes 14 de julio en el Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Texas, en busca del primer boleto a la gran final.

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El duelo promete un alto nivel, ya que reúne a dos selecciones que han destacado por su rendimiento y por la calidad de las figuras que integran sus planteles.

El equipo de Didier Deschamps buscará meterse nuevamente en una final de la Copa del Mundo, mientras que la selección dirigida por Luis de la Fuente intentará volver a disputar el título después de 16 años. El vencedor se medirá en la gran definición con el ganador del cruce entre Inglaterra y Argentina.

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¿Dónde ver EN VIVO Francia vs España?

En territorio peruano, el duelo entre Francia y España podrá verse EN VIVO por la señal abierta de América Televisión, además de tvGO y el canal oficial de YouTube de América.

Para el resto de Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DSports, mientras que vía streaming también estará disponible en Paramount+, según la disponibilidad del servicio en cada país.

¿A qué hora juega Francia vs España?

El choque entre ambas selecciones está programado para las 14:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de España. Estos son los horarios en otras partes de la región:

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México: 13:00 horas

Colombia, Ecuador: 14:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 15:00 horas

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 16:00 horas

¿Cómo llegan ambos equipos?

Francia llega a esta semifinal después de completar un recorrido perfecto en el Mundial 2026. El cuadro dirigido por Didier Deschamps ganó todos sus partidos en la fase de grupos y posteriormente dejó fuera a Suecia, Paraguay y Marruecos. Con Kylian Mbappé como principal referente, los ‘galos’ destacan por su experiencia, rapidez y poder ofensivo.

España también atraviesa un gran momento en la competición. La selección de Luis de la Fuente eliminó a Austria, Portugal y Bélgica, respaldada por un sólido rendimiento colectivo. Figuras como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Dani Olmo han sido claves para que la ‘Roja’ vuelva a luchar por alcanzar la gloria mundial.

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DATOS CLAVES

Francia y España jugarán la semifinal este martes 14 de julio en Texas.

El partido comenzará a las 14:00 horas de Perú y se transmitirá por América TV.

Los técnicos Didier Deschamps y Luis de la Fuente buscarán el pase a la final.