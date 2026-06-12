Por qué no juega Edin Dzeko hoy para Bosnia y Herzegovina ante Canadá por el Mundial 2026

El experimentado delantero Edin Dzeko no integra el once titular de Bosnia para el debut en el Mundial 2026. Conoce el motivo.

Edin Dzeko no forma parte del once titular de la Selección de Bosnia y Herzegovina para el partido del debut ante Canadá por el Grupo B del Mundial 2026. El entrenador Sergej Barbarez decidió poner a otro delantero en su lugar, por lo que el experimentado atacante va al banco de suplentes.

Publicidad

Dzeko es el jugador con más presencias y el máximo goleador histórico del seleccionado bosnio. A sus 40 años, disputa su segundo Mundial tras su participación en Brasil 2014. Sin embargo, no arranca como titular en este encuentro.

Edin Dzeko, figura y referente de Bosnia (Getty Images).

¿Por qué no juega Edin Dzeko hoy en Canadá vs. Bosnia?

Edin Dzeko no juega el partido inaugural de Canadá. El entrenador Sergej Barbarez decidió priorizar al centrodelantero Ermedin Demirovic como titular. Por lo cual, la decisión de dejar al histórico atacante en el banco de suplentes responde a una cuestión táctica.

Publicidad

Demirovic tuvo una buena temporada jugando con el Stuttgart de Alemania. En 38 partidos, anotó 15 goles, por lo que llega con estadísticas más que positivas y es lo que habría llevado a Barbarez a optar por él y no por Dzeko. A su vez, Edin anotó 8 tantos en 29 encuentros con el Schalke 04, que ascendió a la Bundesliga para la próxima temporada.

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Publicidad

Alineaciones confirmadas para Canadá vs Bosnia y Herzegovina

CANADÁ: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar; Tani Oluwaseyi y Jonathan David. DT: Jesse Marsch.

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar; Tani Oluwaseyi y Jonathan David. DT: Jesse Marsch. BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic; Jovo Lukic y Ermedin Demirovic. DT: Sergej Barbarez.

Datos claves